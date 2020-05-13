Еврокомиссия призвала к постепенному возобновлению туризма в ЕС

Европа надеется хотя бы частично спасти летний туристический сезон 2020. В Еврокомиссии страны-члены ЕС призвали к постепенному возобновлению туристической активности.

Еврокомиссия представила в среду, 13 мая, список рекомендаций для туристического сектора стран-членов ЕС в контексте пандемии коронавируса. Как заявила исполнительный вице-президент ЕК Маргрет Вестагер, это лето для туриндустрии стран Евросоюза еще не окончательно потеряно.

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«Это лето не будет нормальным. Но если все вместе мы приложим усилия, то нам не придется проводить летние каникулы взаперти, и лето не будет полностью потеряно для туристической индустрии», — заявила Маргрет Вестагер в ходе-пресс-конференции в Брюсселе. Ее слова приводит franceinfo.

В рекомендациях Еврокомиссии содержится призыв к властям обеспечить необходимые санитарные меры для приема туристов внутри ЕС. В частности в самолетах, поездах, в ресторанах и на пляжах обязательно соблюдение дистанции. Везде, где это возможно, должны быть установлены дозаторы с санитайзером. Обслуживающий персонал необходимо обеспечить средствами защиты, в первую очередь масками.

В Еврокомиссии настаивают на том, что власти принимающих туристов стран должны быть готовы к возможному новому пику эпидемии: речь идет и о достаточном количестве тестов, и о возможности изолировать заболевших, и о наличии мест в больницах.

Как отмечает Le Monde, уже сейчас очевидно, что внешние границы ЕС останутся закрытыми, таким образом 27 стран-членов Евросоюза автоматически лишатся 18% доходов от туризма.

В разных странах ЕС уже объявили о разных мерах контроля на границах. Франция будет отправлять на обязательный карантин граждан, прилетающих из неевропейских стран. В Испании обязательный двухнедельный карантин ввели для всех прибывающих в страну.

В Германии постепенное снятие контроля на границах с соседними странами начнется уже 16 мая.

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