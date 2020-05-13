«Серьезные доказательства»: Меркель не исключила ответа на хакерские атаки из России

У ФРГ есть «серьезные доказательства» причастности российских хакеров к кибератакам на бундестаг в 2015 году.

У ФРГ есть «серьезные доказательства» причастности российских хакеров к кибератакам на бундестаг в 2015 году. Об этом заявила в среду, 13 мая, канцлер Германии Ангела Меркель, выступая перед депутатами парламента. Ее слова приводит AFP.

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«Я могу честно признаться, что мне это неприятно. Каждый день я стараюсь улучшить наши отношения с Россией, но с другой стороны, есть серьезные доказательства, что за этим (кибератаками) стоят российские силы», — заявила глава правительства Германии.

По ее словам, следствие установило личность подозреваемого в хакерской атаке. «Мы всегда оставляем за собой право принять меры, в том числе против России», — подчеркнула канцлер, назвавшая произошедшее «возмутительным».

Как добавляет Русская служба DW, Меркель также отметила, что российская сторона применяет стратегию «гибридной войны», частью которой является «дезориентация» и «искажение фактов». В этом контексте, по ее словам, очень сложно налаживать отношения с Москвой.

Кроме того, канцлер упомянула о резонансном убийстве в Берлине в августе прошлого года бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили. В декабре Германия выслала двух российских дипломатов из-за отказа Москвы сотрудничать в расследовании этого дела.

8 мая немецкое издание Spiegel со ссылкой на следователей сообщило, что в 2015 году хакеры из России взломали в том числе и рабочий компьютер в депутатском кабинете канцлера и получили доступ к ее официальной переписке. Тогда хакерам с помощью вредоносной программы, установленной на компьютеры в офисах немецких депутатов, удалось украсть не менее 16 гигабайтов данных.

5 мая стало известно, что генпрокуратура Германии объявила в розыск россиянина Дмитрия Бадина. Его подозревают в совершении кибератаки на бундестаг, а также в участии в хакерской группе Fancy Bear (АРТ 28). Ее членов в США считают причастными к взлому почты Демократической партии перед президентскими выборами 2016 года. По версии спецслужб, Бадин проводил хакерские атаки, работая на российскую военную разведку ГРУ.

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