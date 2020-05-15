Еврокомиссия приостановила поставки масок из Китая из-за вопросов к их качеству

Европейская комиссия в четверг, 14 мая, заявила, что приостановила поставку 10 миллионов защитных масок из Китая после того, как Польша и Нидерланды пожаловались на их качество. Об этом сообщает Associated Press.

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Еврокомиссия приостановила поставки из Китая до выяснения того, есть ли проблемы с качеством масок. Все маски были приобретены через фонд ЕС и предназначались для государств-членов ЕС и Великобритании.

Полтора миллиона масок уже были направлены в Европу. Министр здравоохранения Польши Лукаш Шумовский заявил, что 600 тысяч единиц, которые получила страна, не имели европейских сертификатов и не соответствовали медицинским стандартам. О проблемах с качеством масок заявили и Нидерланды.

Официальный представитель Еврокомиссии по вопросам здравоохранения Стефан де Кеерсмакер настаивает, что комиссия тщательно следила за всеми мерами контроля при заказе масок и проверяла их качество. «В случае необходимости мы, конечно, предпримем любые необходимые юридические действия», — сказал де Кеерсмакер.

Ранее в России запретили использовать аппараты ИВЛ модели «Авента-М», из-за которых, предположительно, произошли пожары в больницах Москвы и Санкт-Петербурга. Эти же модели аппаратов ИВЛ Уральского приборостроительного завода закупили Соединенные Штаты. Американское Федеральное агентство по чрезвычайным ситуациям (FEMA) сообщило накануне, что аппараты «Авента-М» никогда не использовались в больницах США.

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