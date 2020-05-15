Происхождение коронавируса: глава европейской дипломатии призвал к расследованию

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель призвал провести «независимое научное расследование» происхождения коронавируса COVID-19. Призыв содержится в колонке, которая в пятницу, 15 мая, публикуется в немецкой газете Frankfurter Allgemeine Zeitung.

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Материл опубликован в день, когда должна пройти видео-конференция министров иностранных дел стран Евросоюза.

«Важно замедлить распространение вируса, продвинуться в разработке вакцин и снова запустить мировую экономику», — отметил Боррель, подчеркнув: в ЕС ожидают, что «Китай (...) возьмет на себя ответственность, соразмерную его весу в мире».

В частности, Пекин должен содействовать поиску вакцины, перезапуску мировой экономики и «облегчению бремени» долга наиболее бедных стран.

«Независимое научное расследование о происхождении этой пандемии также необходимо», — отметил глава европейской дипломатии, которого цитируют агентства Reuters и ТАСС.

При этом официальный Пекин продолжает настаивать на своей «честности и прозрачности», отмечает Reuters.

Жертвами COVID-19 в мире стали уже более 300 тысяч человек.

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