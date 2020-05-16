Италия с 3 июня откроет границы для ЕС и Шенгенской зоны

Власти Италии решили снять ограничения на въезд и выезд из страны с 3 июня для ЕС и Шенгенской зоны. Как сообщает в субботу, 16 мая, AFP, такое решение было принято по итогам заседания Совета министров. Решение может быть пересмотрено «в зависимости от эпидемиологических рисков».

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Согласно распоряжению правительства, Италия открывает свои границы и отменяет обязательный двухнедельный карантин для туристов из Евросоюза. Внешние границы Шенгенской зоны и Евросоюза останутся закрытыми. Также с 3 июня будет разрешено свободное перемещение внутри страны, о котором просили власти некоторых регионов.

«Открытие итальянских границ для европейских граждан не только поспособствует возобновлению туризма, но также спасет сбор урожая, благодаря возвращению примерно 150 тысяч сезонных рабочих из Румынии, Польши и Болгарии», — объясняет свое решение правительство.

Италия начала ослаблять карантинные меры с 27 апреля, когда возобновили работу промышленные предприятия и строительный сектор. С понедельника, 18 мая, в стране откроются все магазины, а также будет разрешено передвижение жителей в пределах своих регионов. С начала июня должны открыться бары и рестораны.

Карантинные меры в отдельных регионах Италии начали вводить с 22 февраля. 10 марта запрет на передвижения между городами был введен на всей территории страны. С конца февраля в Италии официально диагностировано 223,8 тысячи случаев заражения коронавирусом. Число жертв эпидемии превысило 31 тысячу человек.

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