В Латвии нашли пропавший дрон, из-за которого закрывали воздушное пространство

Пропавший дрон, из-за которого движение в воздушном пространстве над Латвией было ограничено, упал 2 мая

В Латвии обнаружили пропавший неуправляемый дрон, из-за которого в начале мае власти решили частично закрыть воздушное пространство над страной. Как сообщили в воскресенье, 17 мая, в Агентстве гражданской авиации страны, беспилотник с размахом крыльев более чем пять метров зацепился за кроны деревьев недалеко от Риги вечером 2 мая.

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Сотрудник Агентства гражданской авиации Айвис Винцев отметил, что дрон был обнаружен два дня назад в лесу недалеко от Риги. Представители властей и производителя беспилотника сняли его с дерева, прибегнув к помощи спасателей.

Беспилотный летательный аппарат, принадлежащий компании UAVFactory, пропал во время испытательного полета 2 мая после потери связи. Система, которая должна была аварийно отключить двигатели дрона, не сработала. Из-за того, что беспилотник мог передвигаться по неизвестной траектории, власти решили частично ограничить движение самолетов над страной и закрыть аэропорт Риги.

Поиски дрона продолжались более трех суток: в Агентстве гражданской авиации допускали, что беспилотный аппарат мог находиться в воздухе до 90 часов. В операции принимали участие самолет Ан-2 и вертолет Ми-17. 5 мая, когда у дрона должно было кончиться горючее, поиски прекратили, а ограничения на полеты были сняты.

Что именно произошло с беспилотником, в Агентстве гражданской авиации не сообщают. Известно, что дрон оказался на дереве вечером в день взлета, то есть за несколько дней до окончания поисковой операции.

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