Париж и Берлин предложили создать единый фонд помощи пострадавшим от коронавируса странам ЕС

Президент Франции Эмманюэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель 18 мая провели «видеосаммит», в ходе которого предложили Еврокомиссии принять план поддержки экономики для стран и отраслей, наиболее пострадавших во время эпидемии COVID-19.

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В совместной декларации по итогам саммита руководителей двух стран говорится о том, что Еврокомиссия может создать фонд в размере 500 миллиардов евро, который будет финансироваться за счет общеевропейских заимствований на финансовых рынках, заимствований от имени ЕС под крайне выгодный процент. Эти деньги пойдут на помощь странам, регионам и отраслям экономики, которые понесли самые большие потери во время карантина. По замыслу Парижа и Берлина новый фонд может стать дополнением к общему бюджету ЕС на 2021-2027 годы. Выделяемые из него деньги примут форму бюджетных дотаций ЕС. Возврат общего долга предполагается осуществить сообща, всеми странами ЕС на паритетной основе.

Как отмечает агентство France-Presse, в настоящее время в Брюсселе ведутся переговоры о создании такого фонда. Франко-германское предложение должны обсудить и утвердить все 27 стран ЕС, некоторые из которых последовательно выступают против единых общеевропейских займов и солидарных долгов единой Европы.

Такой план помощи «поднимет моральный дух, конкурентоспособность, усилит сближение экономик европейских стран, позволит увеличить инвестиции, в частности, в экологической и цифровой сферах, в областях научных исследований и инновации», – говорится в тексте совместной декларации. Руководители двух государств подчеркивают, что фонд помощи будет исключительной и ограниченной во времени мерой.

В Еврокомиссии одобрили эту инициативу. Ее председатель Урсула фон дер Ляйен заявила, что «обрадована конструктивным предложением Франции и Германии» о поддержке европейской экономики. Об этом говорится в опубликованном в понедельник, 18 мая, коммюнике.

Ранее ЕС уже мобилизовал более 500 млрд евро в рамках антикризисного плана для поддержки предприятий, рынка труда и кредитования наиболее пострадавших от эпидемии стран ЕС.

«Европа здоровья» или «здоровая Европа»

После саммита президент Франции Эмманюэль Макрон дал пресс-конференцию, в ходе которой заявил, что здравоохранение теперь должно являться приоритетом для руководства ЕС.

«Мы хотим наделить Европу четкими полномочиями в области здравоохранения. Общие запасы медицинских масок и тестов, возможность совместной и скоординированной закупки лекарств и вакцин, принятие общих планов по предотвращению эпидемий, общие методы ведения статистики заболеваний. Такая Европа здравоохранения еще никогда не существовала, но она должна стать нашим приоритетом», – произнес глава Французской республики.

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