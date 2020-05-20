В Европе под запрет попали ментоловые сигареты

В Европе с 20 мая больше нельзя купить ментоловые сигареты

Со среды, 20 мая, во Франции и других странах Евросоюза под запрет попали сигареты с ментолом. Об этом сообщается на сайте Европейского парламента.

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Запрет связан с европейской директивой от 2014 года, запрещающей любые ароматизированные сигареты. Сигареты с шоколадным, ванильным, фруктовым вкусом уже давно исчезли с прилавков. Но их ментоловым «сородичам» дали отсрочку.

Генеральный секретарь французской Национальной ассоциации аддиктологии (Anpaa) Эрве Мартини объясняет, что сигареты со сладким вкусом запретить было проще: они явно предназначались для самых молодых, что «больше шокировало» общественное мнение. «Тогда как в случае с ментоловыми сигаретами, табачное лобби оказывало давление, уверяя, что они для более взрослой публики», — говорит Эрве Мартини. Производители сигарет пытались оспорить запрет, но проиграли.

Почему ментоловые сигареты так опасны?

Ментол в фильтры сигарет начали добавлять еще сто лет назад. Этот товар начали активно рекламировать с 1970-х, чтобы привлечь новых клиентов — в первую очередь молодежь и женщин. Ароматизированные сигареты представляли в рекламе как более «мягкие», свежие, не оставляющие неприятного запаха во рту.

К ним легче привыкнуть, а бросить их тяжелее из-за приятного вкуса. Многие курильщики до сих пор уверены, что ментоловые сигареты с охлаждающим эффектом безопаснее.

Однако сигареты с ментолом, оставляющие свежее послевкусие, ничем не лучше обычного табака. Они точно так же способствуют развитию онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний.

Врачи указывают, что сигареты с метолом даже опаснее. Во-первых, в них больше смол. Во-вторых, курильщик из-за приятного ментолового вкуса выкуривает в два-три раза больше. И часто вдыхают такой дым глубже и дольше задерживают его в легких.

Каждый год 700 тысяч курильщиков в ЕС преждевременно умирают

Европейский парламент напоминает, что курение является основной причиной преждевременных смертей в Европейском союзе. Каждый год 700 тысяч курильщиков умирают в среднем на 14 лет раньше, чем некурящие. В ЕС курят 29% молодых людей в возрасте от 15 до 24 лет.

Во Франции правительство регулярно поднимает цену на сигареты. В последний раз цена на табак выросла в марте 2020 года. Пачка сигарет некоторых марок возросла до 11 евро. Все сигареты во Франции продаются в одинаковых «нейтральных» пачках.

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