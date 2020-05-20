100-летний британский ветеран Том Мур станет рыцарем

Капитан Том Мур, собравший более 33 миллионов фунтов для врачей благодаря прогулкам по саду, получит рыцарский титул.

Ветеран Второй мировой войны, капитан Том Мур, прославившийся тем, что собрал более 33 миллионов фунтов для врачей благодаря прогулкам по саду, получит рыцарский титул. На получение титула капитана выдвинул премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Об этом сообщает Reuters.

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В середине апреля Том Мур объявил о сборе средств в поддержку медиков, борющихся с эпидемией. Ветеран поставил перед собой задачу самостоятельно пройти 2,5 километра по своему саду прежде, чем ему исполнится сто лет (30 апреля).

Всем, кто поддерживал его в этом марафоне, Мур предложил сделать пожертвование в фонд помощи Национальной службы здравоохранения Великобритании. За две недели ветеран собрал почти 30 миллионов фунтов и стал национальным героем.

Со столетним юбилеем его поздравила королева и премьер-министр, а ВВС Британии устроили в честь ветерана воздушный парад. В день рождения «капитану Тому» присвоили звание полковника. Том Мур также получил более 140 тысяч открыток от разных людей.

Том Мур «вдохновил всю страну и показал нам луч света среди тумана коронавируса», заявил Борис Джонсон, назвавший ветерана «национальным сокровищем» Великобритании.

В интервью BBC Том назвал присвоение ему рыцарского ордена «исключительной честью». «Я счастлив, что со мной это случилось», — отметил он, добавив, что никогда не ожидал, что подобное может произойти.

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