100-летний британский ветеран Том Мур станет рыцарем
Опубликовано: Отредактировано:
Ветеран Второй мировой войны, капитан Том Мур, прославившийся тем, что собрал более 33 миллионов фунтов для врачей благодаря прогулкам по саду, получит рыцарский титул. На получение титула капитана выдвинул премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Об этом сообщает Reuters.
В середине апреля Том Мур объявил о сборе средств в поддержку медиков, борющихся с эпидемией. Ветеран поставил перед собой задачу самостоятельно пройти 2,5 километра по своему саду прежде, чем ему исполнится сто лет (30 апреля).
Всем, кто поддерживал его в этом марафоне, Мур предложил сделать пожертвование в фонд помощи Национальной службы здравоохранения Великобритании. За две недели ветеран собрал почти 30 миллионов фунтов и стал национальным героем.
Со столетним юбилеем его поздравила королева и премьер-министр, а ВВС Британии устроили в честь ветерана воздушный парад. В день рождения «капитану Тому» присвоили звание полковника. Том Мур также получил более 140 тысяч открыток от разных людей.
Том Мур «вдохновил всю страну и показал нам луч света среди тумана коронавируса», заявил Борис Джонсон, назвавший ветерана «национальным сокровищем» Великобритании.
В интервью BBC Том назвал присвоение ему рыцарского ордена «исключительной честью». «Я счастлив, что со мной это случилось», — отметил он, добавив, что никогда не ожидал, что подобное может произойти.
РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFIПодписаться