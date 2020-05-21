Авиакомпания Easyjet планирует постепенно возобновлять часть перелетов с 15 июня

Британская авиакомпания Easyjet планирует возобновить внутренние перелеты во Франции и Великобритании в июне. Об этом в четверг, 21 мая, сообщило агентство France-Presse. В последнее время о примерных планах возобновления полетов сообщали и другие европейские авиакомпании.

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Пандемия коронавируса и санитарные ограничения, введенные странами для ее сдерживания, парализовали авиасообщение. В Easyjet отмечают, что могут возобновить полеты уже 15 июня по нескольким наиболее востребованным направлениям.

При этом будут созданы необходимые условия для безопасности: в салонах самолетов будет регулярно проводиться санитарная обработка, пассажиров и экипажи обяжут надеть маски, им также предоставят дезинфицирующие салфетки и средства для дезинфекции рук. Также сообщается, что в первое после вынужденного перерыва время на рейсах Easyjet не будут предоставляться услуги кейтеринга.

В начале мая частично уже возобновила рейсы венгерская авиакомпания Wizz Air. Первые перелеты были совершены из Вены в Дортмунд, Лиссабон, Осло, Салоники и Эйндховен.

В других авиакомпаниях также называют ориентировочные сроки постепеного возобновления работы. В ирландском лоукостере Ryanair заявляли, что могут начать осуществлять 40% от обычного объема перелетов в июле, если будет снята большая часть запретов на перелет между странами ЕС.

Представители British Airways были более осторожны с заявлениями о планах: они также упоминали июль, однако подчеркнули, что следует дождаться решения британских властей о возможном введении обязательного карантина для прилетающих в страну.

Входящий в состав Air France перевозчик HOP планирует возобновить часть рейсов уже 8 июня. Международные перевозки будут совершаться из парижского аэропорта Руасси в Дюссельдорф, Франкфурт, Бирмингем и Манчестер. Также планируется возобновить внутренний рейс Париж — Клермон-Ферран. Из аэропорта Лиона будут выполняться рейсы в Бордо, Нант и Тулузу.

В самой Air France заявляли о намерении к концу июня начать восстанавливать авиасообщение и уже в июле гарантировать не менее 30% своей обычной пропускной способности. С марта объем перевозок компании сократился до 5%, рейсы осуществляются только по ключевым направлениям.

Lufthansa Group, куда входят компании Lufthansa, Eurowings и SWISS, заявляла о намерении с июня возобновить перелеты по 130 направлениям, как внутри Германии и Швейцарии, так и по межконтинентальным маршрутам.

В начале мая «Аэрофлот» временно приостановил продажу билетов на заграничные рейсы до тех пор, пока «не наступит определенность с возобновлением международного воздушного сообщения». По словам пресс-секретаря компании, это решение носит технический характер.

Ранее Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA) сообщила о плане поэтапного возобновления авиасообщения. По плану ассоциации, при соблюдении санитарного регламента внутренние рейсы можно будет начать совершать с конца июня, а более дальние перелеты, в том числе на другие континенты, — с июля. По данным AFP, документ, в котором будут зафиксированы необходимые для возобновления авиаперелетов критерии, должен быть подготовлен к концу мая.

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