Испания в июле откроет границу для иностранных туристов

Испания в начале июля будет готова принимать иностранных туристов. Об этом в субботу, 23 мая, рассказал глава правительства Педро Санчес. По словам премьер-министра, путешественники из других стран уже сейчас могут планировать каникулы в Испании. Об открытии границ Евросоюза политик ничего не сказал.

Реклама Читать далее

Как отметил премьер-министр Испании, власти страны обеспечат все необходимые меры безопасности для того, чтобы удостовериться, что туристы не будут представлять угрозы с точки зрения распространения коронавируса. «Туризм в Испании теперь будет основан на двух принципах: уважение к экологии и санитарная безопасность», — отметил Педро Санчес.

Ранее власти Испании объявили, что с 15 мая все приезжающие в страну должны соблюдать 14-дневный период обязательный самоизоляции. Эта мера затронула и путешественников, которые следуют из европейских стран, в том числе и из Франции. В ответ Париж также обязал тех, кто прибыл из Испании, отправиться на двухнедельный карантин.

Разрешат ли власти Испании приехать туристам из стран, не входящих в Европейский Союз и Шенгенскую зону, неясно. 18 мая президент Франции Эмманюэль Макрон заявлял, что принимать решение об открытии внешних границ еще рано, а Шенгенская зона останется закрытой для туристов не из ЕС как минимум до 15 июня. Согласно официальной позиции Франции, снимать ограничения на пересечение границ в Европе нужно «скоординированно».

В Испании с начала эпидемии от последствий коронавируса скончались более 28 тысяч человек. По официальным данным, COVID-19 выявили более чем у 230 тысяч жителей страны.

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться