Около 400 мигрантов высадились на пляже Сицилии.

Почти четыреста нелегальных мигрантов высадились в воскресенье, 24 мая, на юге Сицилии. Итальянские пограничники при помощи вертолетов пытаются найти доставивший мигрантов корабль.

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О рекордной высадке мигрантов сообщает итальянское агентство Ansa со ссылкой на источники в местной полиции. Мигранты были высажены в нескольких метрах от пляжа в районе Агридженто на юге острова, после чего вплавь должны были добраться до берега. После этого доставившее мигрантов судно скрылось.

Добравшиеся до берега мигранты были в состоянии истощения. Некоторые из них поднялись до автотрассы и просили воду у водителей проезжавших мимо автомобилей.

Такого массового прибытия нелегальных мигрантов на Сицилию не случалось уже несколько лет, отмечает агентство Ansa.

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