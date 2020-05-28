В будущее с общим долгом: план перезапуска экономики ЕС после пандемии объемом 750 млрд евро

Представленный 27 мая Еврокомиссией план восстановления экономики Евросоюза после пандемии коронавируса предусматривает выделение 750 миллиардов евро за счет выпуска общеевропейских долговых обязательств. Солидарный долг — главная новация плана, связанного с общим бюджетом ЕС. Предложения Еврокомиссии страны ЕС начнут обсуждать на ближайшем саммите 18-19 июня. Подробности плана и проблемы будущих непростых переговоров — в обзоре RFI.

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Представляя в среду в Брюсселе обновленный проект долгосрочного бюджета ЕС на 2021-27 годы, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила и детали нового плана «перезапуска» единой Европы, восстановления ее экономики после пандемии и помощи наиболее пострадавшим странам, регионам и отраслям. С общим бюджетом союза в размере 1,1 трлн евро тесно связан «новый инструмент» финансирования выхода из беспрецедентной рецессии — фонд объемом 750 миллиардов евро, который предложено создать за счет общеевропейских займов на финансовых рынках.

План получил название «ЕС следующего поколения» (Next Generation EU), поскольку его меры нацелены на долгосрочное развитие и инвестиции в будущее.

«Революция» финансовой солидарности

«Настоящей революцией в функционировании ЕС» называет план французская газета Le Monde. Речь идет о формировании беспрецедентного по масштабам общего долга. Создание подобного механизма финансовой солидарности до сих пор оставалось одним из самых спорных вопросов в Евросоюзе. Сторонники жесткой бюджетной дисциплины во главе с Германией соглашались на кредитование других стран ЕС из общих займов только в обмен на болезненные реформы и строгую экономию расходов в государствах-получателях помощи. На таких жестких условиях был принят план спасения Греции, выделена помощь странам южной Европы. По принципу «кредиты в обмен на реформы» работает и постоянный Европейский стабилизационный механизм (ЕСМ), который займами на рынках может прокредитовать страны зоны евро на сумму до 250 млрд.

Инициатива Макрона и Меркель

18 мая Франция и Германия выступили с инициативой создания в ЕС общего фонда ЕС для восстановления после пандемии. Президент Эмманюэль Макрон и канцлер Ангела Меркель предложили Еврокомиссии занять на финансовых рынках 500 млрд евро для оказания помощи наиболее пострадавшим странам, регионам и отраслям. Распределить заём, сделанный от имени ЕС, Париж и Берлин предложили главным образом в виде субсидий и грантов из общего бюджета союза, а не кредитов.

План Еврокомиссии: 500 млрд субсидий и 250 млрд кредитов

В итоге предложенный Еврокомиссией план восстановления экономики после пандемии превысил по объему средств франко-германское предложение. Из 750 миллиардов евро основную часть — 500 миллиардов — предложено выделить в форме не подлежащих возврату бюджетных субсидий (грантов). Еще 250 млрд — в виде кредитов.

Субсидии предложено выделять под конкретные программы реформ и инвестиций, разработанные странами-получателями помощи. Эти программы должны соответствовать общеевропейским бюджетным приоритетам. Речь идет об экологических преобразованиях, борьбе с потеплением климата, развитии здравоохранения и научных исследованиях, поддержке отсталых регионов и т.д. Национальные программы должны получить одобрение Брюсселя и стран-партнеров по ЕС.

Европейская комиссия также представила примерное распределение грантов по странам. На Италию приходится 82 млрд евро, на Испанию —77, Франции предусмотрено 39 млрд, Польше — 38.

Что касается кредитного пакета, то сумму 250 миллиардов евро предложено распределить между наиболее пострадавшими от пандемии странами: 91 млрд предоставить Италии, 63 млрд — Испании, 26 млрд — Польше. Для Германии и Франции поддержки кредитами не предусмотрено.

Солидарный долг ради будущего

750 миллиардов евро Еврокомиссия предлагает занять на финансовых рынках от имени ЕС, который имеет наивысший кредитный рейтинг ААА, что обеспечивает минимальные проценты по долгам. Возврат долгов предложено начать только в 2028 году и растянуть до 2058 года, после выплаты процентов.

Выплата общего долга ЕС

Глава Еврокомиссии наметила три направления переговоров по проблеме возврата будущего общего долга. Помимо повышения взносов стран в бюджет ЕС и сокращения других расходов этого бюджета, Урсула фон дер Ляйен предложила рассмотреть вопрос об увеличении «собственных ресурсов» Евросоюза, назвав такой путь «предпочтительным». Речь может идти о введении европейского цифрового налога, доходах от системы платных квот на выбросы в атмосферу углекислого газа, таможенных сборах, НДС и т.п. Увеличение собственных доходов ЕС, дополняющих взносы стран-членов в общий бюджет, рассматривается как шаг к усилению федерализма в единой Европе.

Реакции стран ЕС

«Важнейший день для Европы». Такими словами отреагировал на презентацию плана Еврокомиссии президент Франции. В своем твиттере Эмманюэль Макрон призвал партнеров по ЕС как можно быстрее принять предложенное «масштабное соглашение».

Jour essentiel pour l’Europe : @vonderleyen propose un plan de relance inédit de 750 Md€ pour les régions et secteurs en difficulté. L’accord franco-allemand a permis cette avancée. Nous devons aller vite et adopter un accord ambitieux avec tous nos partenaires européens. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) May 27, 2020

Италия, которая вместе с Испанией требовала от ЕС большей финансовой солидарности и поддерживала идею выпуска евробондов, призвала «ускорить переговоры» для быстрейшей реализации плана восстановления. Итальянский премьер Джузеппе Конте приветствовал план Еврокомиссии, сориентированный в направлении, предложенном Римом.

Канцлер Германии предупредила о неизбежности долгих переговоров по окончательному согласованию европейского плана восстановления. «Очевидно, что трудные переговоры не завершатся на ближайшем саммите ЕС» 18-19 июня, — отметила Ангела Меркель.

Австрийский канцлер Себастьян Курц назвал проект Еврокомиссии «основой для переговоров». Отправной точкой для продолжения дискуссий считают план Еврокомиссии главы датского и голландского МИД.

ЕС и «четверка бережливых»

Четверка стран — Австрия, Дания, Нидерланды и Швеция — последовательно выступает за жесткую бюджетную дисциплину, против увеличения бюджета ЕС и наращивания общеевропейского долга для помощи странам, находящимся в сложной финансовой ситуации.

«Четверка бережливых» (Frugal Four) 23 мая сформулировала общую позицию по плану восстановления экономики ЕС и помощи наиболее пострадавшим от пандемии странам — исключительно в форме кредитов, подлежащих возврату. Эти кредиты предложено выделить в течение двух лет на инвестиции в строго ограниченных областях: наука и инновации, здравоохранение и экологическая трансформация, переход к «зеленой» модели развития.

Сами страны «четверки» отличаются жесткой бюджетной дисциплиной и умеренным госдолгом до 70% ВВП (для сравнения, до нынешнего кризиса долг Франции приближался к 100% ВВП). Австрия, Дания, Нидерланды и Швеция входят в десятку стран-доноров ЕС, внося в общий бюджет больше, чем из него получают. В пересчете на душу населения «четверка» даже лидирует в списке доноров общего бюджета.

Долгий путь переговоров

План Еврокомиссии объемом 750 млрд евро станет теперь предметом непростых переговоров, а также сложной процедуры согласования и утверждения. Создание нового фонда восстановления европейской экономики должны единодушно одобрить все 27 стран ЕС. Многие положения плана требуют ратификации в Европарламенте и национальных парламентах европейских стран.

Как отмечает газета Le Monde, поиски компромисса осложняются необходимостью договориться об окончательных параметрах бюджета ЕС на 2021-27 годы. Его формирование осложнилось выходом Великобритании из Евросоюза. Острыми темами переговоров остаются расходы на Единую сельскохозяйственную политику и развитие бедных регионов. Они составляют львиную долю общеевропейских трат. Против сокращения аграрных субсидий решительно выступает Франция. Страны Центральной и Восточной Европы отстаивают сохранение региональных дотаций. Страны-доноры из «четверки бережливых» готовы до конца отстаивать завоеванные ими скидки при уплате взносов в бюджет ЕС.

В ожидании 750 миллиардов евро

Если план Еврокомиссии будет в итоге согласован и утвержден, он станет существенным дополнением к уже принятым в Евросоюзе антикризисным мерам.

23 апреля саммит ЕС одобрил антикризисный пакет мер на общую сумму 540 млрд евро. В него входит кредитная программа Европейского инвестиционного банка по поддержке бизнеса, прежде всего малого и среднего, объемом 200 млрд евро. Еще 100 млрд отведено на финансирование механизма временной безработицы и сохранения рабочих мест в период карантина. 240 млрд — кредитные возможности Европейского стабилизационного механизма (ЕСМ), созданного странами еврозоны по итогам долгового кризиса.

Более 1 триллиона евро — объем монетарных мер поддержки экономики, обещанных Европейским центральным банком. В марте ЕЦБ запустил новую программу масштабного выкупа долговых облигаций европейских государств и компаний.

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