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Reuters: в Испании за сутки один человек умер от коронавируса

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Испания занимает третье место в Европе по числу выявленных случаев коронавируса. На фото: прохожий в Мадриде.
Испания занимает третье место в Европе по числу выявленных случаев коронавируса. На фото: прохожий в Мадриде. REUTERS - Susana Vera
RFI

В четверг, 28 мая, Минздрав Испании объявил о том, что в стране за последние сутки от COVID-19 умер один человек. Об этом сообщает агентство Reuters. Ранее более месяца в стране ежедневно регистрировали сотни смертей от коронавируса.

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При этом, как сообщает Reuters, за последние сутки было выявлено 182 новых случая заражения.

За последнюю неделю ситуация в стране значительно изменилась: за семь дней зарегистрировано 38 смертей, вызванных COVID-19.

Всего после начала эпидемии жертвами коронавируса в Испании стали 27 119 человек.

Испания долго считалась одним из самых серьезных очагов пандемии. Она, согласно данным Минздрава страны, до сих пор остается третьей в Европе по числу заболевших (237 906): после России (379 051) и Великобритании (267 240).

С 27 мая по 6 июня в Испании объявлен национальный траур по жертвам коронавируса.

Ранее было объявлено, что с июля страна начинает туристический сезон, открывая свои границы для иностранцев.

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