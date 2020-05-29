Еврокомиссия поможет гражданам ЕС с отпуском после карантина

Европейская комиссия запустит информационный портал Reopen.eu с целью помочь гражданам ЕС, которые собираются провести летний отпуск в другой стране, разобраться в новых санитарных нормах. Об этом в интервью BFM Business заявил в пятницу, 29 мая, еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон.

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«Отныне у нас есть общий протокол по прохождению границ, приему туристов, проверке соблюдения дистанции и необходимых санитарных мер», — объявил еврокомиссар. По его словам, на новом сайте будут представлены советы и рекомендации по перемещению внутри ЕС.

«Вы узнаете, как добраться из пункта А в пункт Б и что вас будет ждать по прибытии, в том числе необходимые меры предосторожности», — подчеркнул Тьерри Бретон.

Внутренние границы Евросоюза должны открыться начиная с 15 июня. Пока же разные государства ЕС действуют неорганизованно, несмотря на призывы Еврокомиссии к странам-членам выработать общее решение по открытию внутренних границ.

Так, например, власти Испании еще 23 мая объявили о готовности принять иностранных туристов начиная с июля. Во Франции Эдуар Филипп, представляя накануне план по снятию ограничительных санитарных мер, заявил, что Париж выступает за открытие внутриевропейских границ с середины июня.

Сайт МИДа Франции на русском языке опубликовал список рекомендаций для иностранных туристов.

Ранее, 13 мая, Еврокомиссия представила список рекомендаций для туристического сектора стран-членов ЕС в контексте пандемии. В документе речь идет о необходимости соблюдать санитарные меры для приема туристов внутри ЕС.

В частности в самолетах, поездах, в ресторанах и на пляжах обязательно соблюдение дистанции. Везде, где это возможно, должны быть установлены дозаторы с санитайзером, а обслуживающий персонал необходимо обеспечить средствами защиты, в первую очередь масками.

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