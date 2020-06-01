Беларусь встала в очереди за альтернативой

Белорусское государство долго не думало — в стране уже появился новый политический заключенный, административные аресты раздаются как известным политикам, так и рядовым сборщикам подписей за претендентов на участие в президентской гонке. Выборы президента пройдут 9 августа.

Реклама Читать далее

Шестая президентская кампания сразу пошла как-то непривычно для Беларуси: инициативную группу стремительно набравшего популярность блогера Сергея Тихановского не зарегистрировали, но его заменила жена — Светлана Тихановская. Пикеты ее группы, а также экс-главы «Белгазпромбанка» Виктора Бабарико, человека из команды Лукашенко и создателя Парка высоких технологий Валерия Цепкало собирают тысячи людей по всем крупным городам Беларуси.

Пикеты по сбору подписей за альтернативных кандидатов в президенты Беларуси. Комаровский рынок в Минске 31 мая 2020. © G.Sharypkin / RFI

Не пугает и эпидемия коронавируса в стране — Минздрав ежедневно сообщает примерно о 900 новых случаях заболевания — люди с сохранением дистанции и в масках терпеливо стоят в очередях несколько часов, чтобы поставить подпись за альтернативных претендентов.

«Шелудивых» стали изымать

Терпения властей в отношении слишком свободных, с их точки зрения, пикетов хватило на неделю. 21 мая начался сбор подписей за претендентов, 29 мая Александр Лукашенко, общаясь с рабочими Минского тракторного завода, наговорил заочно соперникам нелестных слов, намекнул на связь некоторых с Россией, в том числе блогера Тихановского, назвав его «шелудивым», который «ходит тут, кричит по Минску больше, да и в других городах». При этом Лукашенко рассказал о странном инциденте, когда на милиционера в некоем городе «навалились», и предупредил, что милиция найдет возможность ответить на провокации.

Через несколько часов в Гродно Тихановский и несколько его сторонников были задержаны ОМОНом. По информации МВД, возбуждено уголовное дело «за насилие в отношении сотрудников органов внутренних дел». Претендентка на кандидатство Тихановская выступила с заявлением, в котором сообщила, что 29 мая в Гродно во время пикета «была совершена грязная провокация», а белорусские правозащитники, проанализировав обстоятельства случившегося, признали блогера политическим заключенным и требуют его освобождения.

Политзаключенных может стать еще больше — 31 мая по всей Беларуси было задержано не менее 30 общественных активистов (экс-политзаключенный, политик Николай Статкевич уже получил 15 суток ареста за участие в пикете 24 мая) после проведения пикетов по всей стране.

Наиболее массовый проходил на минском Комаровском рынке — очередь к столам, за которыми можно было поставить подпись за своего выдвиженца, растянулась более чем на километр, стоять в ней надо было не менее трех часов. Собравшиеся скрашивали свое пребывание скандированием «Выпускайте!», «Стоп таракан!», аплодисментами в ответ на непрерывные гудки поддержки автомобилистов. Сообщения из областных и крупных городов о таких же пикетах добавляли энтузиазма участникам. Примечательно, что многие из опрошенных корреспондентом RFI не имеют какого-то одного политического избранника, дескать, «снимут с выборов Тихановскую, проголосую за Бабарико, Цепкало, пусть будет кто угодно, только не Лукашенко».

Пикеты по сбору подписей за альтернативных кандидатов в президенты Беларуси. Комаровский рынок в Минске 31 мая 2020. © G.Sharypkin / RFI

«Судя по событиям в Гродно и предшествующим им словам Лукашенко, у него начинают сдавать нервы из-за все большей неподконтрольности ситуации. На кону ни больше ни меньше политическая выживаемость Лукашенко. Эти выборы идут для него намного более сложно, чем казалось еще пару месяцев назад, — отметил в интервью RFI директор по исследованиям EAST-Center, политолог Андрей Елисеев. — Из той социологии, которая у нас была еще лет пять назад, было видно, что Лукашенко начинает терять рейтинг. Сейчас негосударствнной социологии у нас нет, но ситуация в стране явно не улучшилась — рейтинг явно ниже уже тех прежних 20 процентов. Крайне плохое состояние экономики, усугубленное эпидемией коронавируса, вернее, неадекватной реакцией на нее власти, обнищание народа и так далее привели к вот этому феномену, когда люди сейчас подписываются за Тихановскую и Бабарико не из-за таких уж симпатий к ним, а из-за того, что расценивают их как кандидатов с довольно большими шансами на победу. В эту кампанию угроза самому существованию белорусской политической системы (пусть не в течение ближайших месяцев, но пары лет) намного больше, чем во все предыдущие. И сейчас нет той поддержки России. Не исключено, конечно, что и накануне этих выборов Лукашенко все-таки сумеет договориться с Кремлем, но пока этого нет».

Ответные действия

Бывший помощник Лукашенко Валерий Цепкало после инцидента в Гродно публично поставил подпись за Тихановскую и осудил провокации.

Виктор Бабарико и его команда опубликовали Декларацию о честных выборах, которую предложили поддержать всем гражданам. «Я хочу и имею право на честные выборы, свободные от непорядочного и провокационного поведения. Я могу и должен сделать всё, чтобы обеспечить своё право на выбор. Я не хочу, чтобы меня принуждали голосовать или ставить за кого-то подпись. Не хочу слышать оскорблений или угроз в сторону претендентов на должность президента и не хочу видеть реализацию этих угроз, особенно с помощью правоохранительных органов. Я не хочу слышать голословных обвинений претендентов в преступлениях или нарушениях: если это правда, я хочу, чтобы все известные факты о правонарушениях немедленно передавались в правоохранительные органы для возбуждения уголовных дел или отказа в регистрации кандидата в президенты», — говорится в декларации. Бабарико обещает: «Если вас уволят или лишат премии, мы будем организовывать юридическую, финансовую и другую поддержку».

Пикеты по сбору подписей за альтернативных кандидатов в президенты Беларуси. Комаровский рынок в Минске 31 мая 2020. © G.Sharypkin / RFI

1 июня Виктор Бабарико подал в Центризбирком заявление о нарушении Александром Лукашенко избирательного законодательства. В том числе Бабарико напоминает, что законодательством запрещены оскорбления и клевета в отношении должностных лиц, кандидатов в президенты, а также агитация или пропаганда социального, расового, национального, религиозного или языкового превосходства: «слова Лукашенко о других претендентах на пост президента содержат клевету и недостоверную информацию».

Заявление Лукашенко о том, что в Беларуси «Конституция не под женщину», а белорусское общество «не созрело для того, чтобы голосовать за женщину», претендент расценивает как «агитацию против потенциальных кандидатов», часть из которых женщины. Бабарико просит ЦИК провести проверку всех изложенных в заявлении фактов и при выявлении нарушений законодательства «отказать в регистрации в качестве кандидата в президенты Лукашенко А.Г.».

Дойдут ли претенденты до выборов?

«Что действительно осталось у Лукашенко стабильным и работоспособным, так это репрессивная машина, которую он сейчас и начал без стеснения использовать, — отмечает Андрей Елисеев. — Не исключаю, что наиболее популярные альтернативные кандидаты 9 августа будут в заключении, не исключаю, что и дело Тихановского будет раскручиваться до реального суда, что какое-то дело возможно в отношении Бабарико. Не исключаю, что и жену Тиханоского в ближайшее время снимут с кампании, а пикеты в ее поддержку будут расценены как несанкционированные акции со всеми последствиями. Лукашенко делает ставку на репрессии».

Пикеты по сбору подписей за альтернативных кандидатов в президенты Беларуси. Комаровский рынок в Минске 31 мая 2020. © G.Sharypkin / RFI

По мнению политолога, «Лукашенко не все равно, что думает об этом всем Запад», но в ситуации «резкого роста популярности альтернативных кандидатов, он просто вынужден принимать решения в пользу сфабрикованных дел, арестов, запугивания». На диалог с оппонентами «чрезвычайно мало шансов». «В условиях какого-то непомерного риска для политической системы и намного более радикального изменения политического ландшафта возможны ситуационные игры, то есть даже не сами переговоры, а какие-то сигналы, манипуляции и так далее», — считает Андрей Елисеев.

«Разогнать протесты можно, можно запугать протестный электорат и загнать с улиц снова на кухни. Но как его там удержать в последующие месяцы после выборов при экономическом кризисе, вполне возможной второй волне коронавируса и сложностях с Кремлем? С другой стороны, если у альтернативы не будет координации, то сами по себе протесты могут стать бессмысленными и сойти на нет», — считает политолог.

Прогноз от Лукашенко

Во всяком случае, после встречи 1 июня Лукашенко с главой КГБ Валерием Вакульчиком некоторые заявления руководителя страны можно понимать как прогноз действий власти.

«Государственная безопасность — основа основ. И Комитету государственной безопасности в этом плане принадлежит вместе с президентом ведущая роль по защите независимости и суверенитета нашего государства. <…> Всех этих «майданутых» хочу предупредить, что майданов в Беларуси не будет», — заявил Александр Лукашенко.

«Не надо нас сравнивать, как недавно газета соседней страны пописывала, что тут у нас появились новые Пашиняны, новые Зеленские и у нас чуть ли не ситуация не то как в Армении, не то как в Украине. Должен сказать, что ситуация по-разному может складываться. Только у нас нет Пашинянов и Зеленских. Как бы там ни происходили в Армении и Украине события, все-таки это люди талантливые — и Зеленский, и Пашинян. Я уже с ними близко познакомился. Это люди талантливые, безусловно, и главное — патриоты своей страны. Они преданы своей стране».

Пикеты по сбору подписей за альтернативных кандидатов в президенты Беларуси. Комаровский рынок в Минске 31 мая 2020. © G.Sharypkin / RFI

«Не допущу, чтобы разного рода шайки и банды уголовников бродили по стране с засученным рукавами: люди, не дай бог, подумают, что гестапо вернулось, война началась», — указал белорусский президент.

«У нас хватает людей в погонах, которые способны защитить свою страну. Они понимают, что в этой стране жить их детям. Нашим детям, вашим, не только нам самим еще. Мы же умирать не собираемся».

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться