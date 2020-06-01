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В Испании не зафиксировали ни одной смерти от COVID-19 за сутки

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В Испании за минувшие сутки не зафиксировано ни одной смерти от COVID-19
В Испании за минувшие сутки не зафиксировано ни одной смерти от COVID-19 REUTERS - Sergio Perez
RFI

Впервые с начала эпидемии в Испании не зафиксировано ни одного летального исхода от COVID-19 за сутки. Об этом 1 июня заявил глава Координационного центра по чрезвычайным санитарным ситуациям министерства здравоохранения Испании Фернандо Симон, передает El País.

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Испания стала одной из самых пострадавших от пандемии европейских стран, наряду с Италией, Великобританией и Францией. В общей сложности от последствий коронавирусной инфекции в Испании скончались более 27 тысяч человек. Общее число случаев инфицирования составляет почти 240 тысяч.

Однако на фоне спада эпидемии за минувшие сутки не зафиксировано ни одного летального исхода от COVID-19. Представитель министерства здравоохранения Фернандо Симон называет это очень благоприятным развитием событий. 

 

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