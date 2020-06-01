В Испании не зафиксировали ни одной смерти от COVID-19 за сутки

В Испании за минувшие сутки не зафиксировано ни одной смерти от COVID-19

Впервые с начала эпидемии в Испании не зафиксировано ни одного летального исхода от COVID-19 за сутки. Об этом 1 июня заявил глава Координационного центра по чрезвычайным санитарным ситуациям министерства здравоохранения Испании Фернандо Симон, передает El País.

Реклама Читать далее

Испания стала одной из самых пострадавших от пандемии европейских стран, наряду с Италией, Великобританией и Францией. В общей сложности от последствий коронавирусной инфекции в Испании скончались более 27 тысяч человек. Общее число случаев инфицирования составляет почти 240 тысяч.

Однако на фоне спада эпидемии за минувшие сутки не зафиксировано ни одного летального исхода от COVID-19. Представитель министерства здравоохранения Фернандо Симон называет это очень благоприятным развитием событий.

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться