«Хорошо, что мы так вывернулись с пандемией»: Лукашенко снял правительство

Президент Беларуси Александр Лукашенко в среду, 3 июня, подписал указ об отставке кабинета министров. Об этом сообщило белорусское государственное агентство БелТА.

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Как сообщило БелТА, об отставке было объявлено в эфире белорусского государственного телевидения.

Отставку правительства Лукашенко обсудил в присутствии председателей обеих палат парламента, главы своей администрации и госсекретаря совета безопасности.

«Хочу, чтобы не было кривотолков, напомнить, что формировать состав будущего правительства (...) мы начали давно. Наверное, где-то полгода тому назад», — сказал белорусский президент, заверив, что участники совещания тоже повлияли на принятие решений относительно нового состава кабинета министров.

Лукашенко отметил, что, по сравнению со старым правительством, изменения будут «незначительными», так как серьезно ротировать министров во время «небывалого экономического кризиса», связанного с пандемией (коронавируса), «было бы очень плохо». «Последствия этого кризиса будут очень серьезными. Поэтому резкий слом, замена всех членов правительства были бы неправильными с точки зрения текущего момента. Да и необходимости такой нет», — сказал белорусский президент.

Он также заверил, что хотя «мировой кризис» и «скажется на Беларуси», но в целом «хорошо, что мы так вывернулись, выкрутились в этой ситуации с пандемией, не остановили производство».

Белорусское государственное телевидение сообщило, что ранее президент «уже несколько раз говорил о своем намерении до выборов принять соответствующее решение (об отставке правительства), чтобы люди видели и понимали, кто будет работать на ключевых должностях».

Очередные выборы президента Беларуси, которым Лукашенко является с 1994 года, назначены на 9 августа.

Напомним, ранее корреспондент RFI в Минске сообщил о том, что в конце мая, вскоре после начала президентской кампании, в Беларуси появился новый политический заключенный, под административный арест стали отправлять как известных политиков, так и рядовых сборщиков подписей.

Несмотря на это, мероприятия с участием противников Лукашенко собирают в разных городах тысячи людей. Не пугает граждан и эпидемия коронавируса — несмотря на то, что даже Минздрав ежедневно сообщает примерно о 900 новых случаях заболевания: люди с сохранением дистанции и в масках стоят в очередях несколько часов, чтобы поставить подпись за альтернативных претендентов.

Сам Лукашенко неоднократно называл ситуацию с эпидемией COVID-19 «коронапсихозом» и не принимал в стране карантинных мер для остановки распространения вируса.

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