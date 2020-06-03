Lufthansa отчиталась о рекордном квартальном убытке на фоне пандемии

Спрос на авиаперевозки в апреле 2020 года упал почти на 30%

Квартальный убыток авиакомпании Lufthansa в I квартале 2020 года вырос в шесть раз и составил 2,12 миллиарда евро. Об этом в среду, 3 июня, сообщили в пресс-службе компании. Руководитель Lufthansa Карстен Шпор предупредил, что для того, чтобы пережить кризис, потребуется провести реструктуризацию и сократить часть расходов. Ранее авиакомпания заключила соглашение с Еврокомиссией, которое позволит Lufthansa получить государственную помощь в размере 9 миллиардов евро, но потребует от перевозчика пойти на значительные уступки.

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Согласно заявлению авиакомпании, выручка за квартал сократилась на 18% — с 7,84 до 6,44 млрд евро. В Lufthansa назвали такое падение «беспрецедентным». Сокращение выплат персоналу, отправка сотрудников в неоплачиваемые отпуска и другие антикризисные меры не позволили немецкому национальному перевозчику избежать серьезных убытков.

Для того, чтобы пережить кризис, авиакомпания пообещала пойти на реструктуризацию и продажу ряда непрофильных активов. Однако, как отмечает Bloomberg, против сокращения расходов могут выступить профсоюзы, которые уже устраивали забастовки, не согласившись с отказом руководства повышать заработную плату.

Ранее Lufthansa согласилась на условия Еврокомиссии по выделению финансовой помощи правительством Германии. Согласно требованиям Брюсселя, ради государственных субсидий в размере около 9 млрд евро Lufthansa придется уступить другим авиакомпаниям до четырех стояночных мест и 24 слотов (slot-time, время в расписании аэропорта на взлет и вылет) в аэропортах Мюнхена и Франкфурта-на-Майне. Кроме того, у немецких властей будут находится 20% акцией компании, что позволит им влиять на принимаемые перевозчиком решения.

Как скоро восстановится авиаиндустрия?

По словам Карстена Шпора, в Lufthansa ожидают «очень медленного» восстановления спроса. Когда авиакомпании смогут заработать в полную силу, глава немецкого перевозчика прогнозировать не стал.

Российская компания «Аэрофлот» рассчитывает на возобновление международных перевозок в третьем квартале 2020 года. В S7 выдвигают менее оптимистичные прогнозы — апрель 2021 года. Однако российским авиакомпаниям может потребоваться больше времени для того, чтобы возобновить полеты в другие страны: внутренние границы между многими странами Европы будут открыты уже в середине июня, тогда как дата открытия российских границ для иностранцев еще неизвестна.

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