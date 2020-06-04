Деньги в диване — новые повороты белорусской президентской кампании

Блогер Сергей Тихановский на пикете по сбору подписей за альтернативных кандидатов в президенты Беларуси 24 мая 2020 в Минске. С 29 мая он находится в СИЗО.

Обыски, задержания, запрет опросов на «деликатные» темы — белорусские власти пробуют вернуть президентскую кампанию в привычные рамки. «Страну они не получат», — за два месяца до выборов заявляет Александр Лукашенко.

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«Я жду от тебя и от правоохранителей полного порядка в городе-герое Минске. Ни в коем случае нельзя мешать людям жить», — заявил Александр Лукашенко 2 июня на встрече с главой Минского исполкома Анатолием Сиваком. «Удобный, уютный, красивый городишко. Можно и с детками где-то прогуляться, и на велодорожке прокатиться, и на лыжероллерную трассу сходить, и спортом занимайся — не хочу. Но вот же неймется кому-то», — цитирует близкий к Лукашенко телеграм-канал «Пул первого» слова главы государства о пикетах сторонников оппозиционных претендентов на пост президента. Выборы президента пройдут 9 августа.

Судя по масштабу задержаний и обысков, порядок в понимании власти решено навести не только в «уютном городишке» Минске, а по всей стране. На момент подготовки статьи на даче у матери Сергея Тихановского все еще продолжался обыск, начавшийся еще 3 июня. Сам Тихановский, популярный блогер, собирающий тысячные пикеты по всей стране для сбора подписей за выдвижение кандидатом в президенты своей жены Светланы, находится в СИЗО в Минске после инцидента в Гродно 29 мая. Тогда во время пикета, по информации МВД, якобы было совершено насилие в отношении милиционеров. На даче Тихановского обыск фактически прошел три раза, в итоге только под утро третьей группе правоохранителей удалось найти в диване 900 000 долларов США. В комментарии «Радыё Свабода» Светлана Тихановская предположила, что деньги «могли подбросить»: «Я просто в шоке. Мы с хлеба на воду перебиваемся, а тут такие деньги!»

Правозащитный центр «Вясна» сообщает, что 2—3 июня прошли задержания активистов в разных городах Беларуси.

Белорусские правозащитные организации объявили Тихановского политзаключенным. В его защиту выступили Европейская служба внешних действий и Европарламент. Парламентская ассамблея ОБСЕ призвала Минск к «максимальной сдержанности», в совместном заявлении США, ЕС и Великобритания требуют принять меры для «проведения мирных, свободных и справедливых выборов».

Еще один претендент, экс-глава «Белгазпромбанка» Виктор Бабарико на встрече с избирателями в Гомеле заявил, что происходящее сейчас с Тихановским — незаконно и провокационно. В своем телеграм-канале Бабарико также сообщил, что не исключает провокаций в отношении себя и своих единомышленников.

Новый премьер в духе времени

3 июня Лукашенко отправил в отставку правительство. На следующий день в стране появился новый премьер-министр — впервые не экономист — экс-глава Госкомвоенпрома Роман Головченко, работавший также в Генпрокуратуре и Совете безопасности. По словам Лукашенко, «самое главное — это надежный человек, которому можно доверить, который понимает, от земли».

Сообщая о назначении новым министром информации экс-руководителя гостелеканала СТВ Игоря Луцкого, близкий к Лукашенко телеграм-канал «Пул первого» кратко заметил: «Трепещите, СМИ!»

Новый премьер-министр Беларуси — экс-глава Госкомвоенпрома Роман Головченко, работавший также в Генпрокуратуре и Совете безопасности (архивное фото 3 июня 2020). Via REUTERS - BELTA

Стоит отметить, что белорусские интернет-издания перестали публиковать опросы посетителей, которые касаются выборов. Последние опросы в негосударственных СМИ показали популярность действующего президента на уровне 3-6%, сейчас же опросы на такую тему приравнены к социологическому исследованию, на которое, по белорусским законам, требуется специальная аккредитация.

Во время назначения новых министров Лукашенко, как передает все тот же «Пул первого», заявил о потенциальных кандидатах в президенты: «Страну они не получат». «Нам досталась страна. Мы создали первое государство независимое. Относительно еще пока независимое, суверенное. И мы эту страну никому не отдадим! Чтобы над ней издевались, дестабилизировали каждый день, порвали на куски и кому-то отдали. Я хочу, чтобы это все услышали. И чтобы вы — те, кто еще там как-то шевелится, шатается и не понимаете — запомнили это. В этой стране моя жизнь, и многих из вас. Мы создали свою страну, где могут жить наши дети. Сегодня тот момент, когда ее надо отстоять, защитить. Вы видите, что нас на части разрывают», — сказал Александр Лукашенко.

Центризбирком: это самые тяжелые президентские выборы

На заседании ЦИК 4 июня глава комиссии Лидия Ермошина заявила, что наблюдает спланированную кампанию по дискредитации действующего главы государства. «Сразу же могу сказать — это самые тяжелые президентские выборы даже в самом начале. Причем целенаправленно идет кампания, скажем так, с нарушениями закона с самых первых дней», - сказала она.

ЦИК отказал в удовлетворении жалобы претендента в кандидаты Виктора Бабарико, который привел ряд фактов, указывающих, по его мнению, на нарушения избирательного законодательства Александром Лукашенко REUTERS - Vasily Fedosenko

ЦИК отказал в удовлетворении жалобы претендента в кандидаты Виктора Бабарико, который привел ряд фактов, указывающих, по его мнению, на нарушения избирательного законодательства Александром Лукашенко: использование административного ресурса при сборе подписей, клевета о соперниках и др. Жалоба признана необоснованной, Центризбирком устроил ответ главы инициативной группы Лукашенко Михаила Орды: для сбора подписей «за уважаемого, авторитетного человека в нашем обществе» сегодня «абсолютно не нужен какой-то дополнительный ресурс».

Пикет в Минске по сбору подписей за алтернативных кандидатов в президенты 31 мая 2020 года. REUTERS - Vasily Fedosenko

Глава ЦИК Ермошина также сообщила, что просит Следственный комитет проверить, нет ли в высказываниях гомельского видеоблогера Сергея Тихановского угроз в ее адрес. Судя по словам Ермошиной, слоган «Стоп таракан!» она приняла на свой счет: «Идут угрозы даже мне. Это я говорю для тех, кто считает эти пикеты мирными . Что означает надпись на пикете госпожи Тихановской со словами «прихлопнуть»? Ну, и далее оскорбительное прозвище меня. Прихлопнуть — это слово-синоним «убить, уничтожить». Это угроза, прямая угроза, которая уже написана на пикете по сбору подписей. Это мирный пикет?»

Пикет-маркер

Сторонники «кандидатов протеста» планируют 5 июня новый пикет в центре Минске — сбор подписей и требование освобождения Тихановского и его соратников. Пока увещевания (и не только) не особенно действуют на количество участников — в регионах все эти дни наблюдались очереди подписантов. Правда, Александр Лукашенко назвал это обычной «каруселью», дескать, возят одних и тех же людей по Беларуси. RFI следит за развитием событий.

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