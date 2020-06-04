«Мы открылись и ждем вас»: в Греции рассчитывают на европейских туристов

Греция надеется, что европейцы приедут в страну этим летом, и туристический сезон будет спасен.

Власти Греции надеются, что успех страны в борьбе с коронавирусом станет стимулом для привлечения туристов этим летом. Официально туристический сезон откроется 15 июня, но рекламную кампанию под слоганом «Мы открылись и ждем вас» правительство представило уже сейчас.

Реклама Читать далее

Греция, которую пандемия коронавируса затронула в меньшей степени, нежели ее европейских партнеров, рассчитывает использовать этот результат для привлечения туристов в страну, отмечает 4 июня AFP. Как сообщает агентство, в четверг вечером министр туризма Харис Теохарис с большой помпой представляет рекламную кампанию летнего туристического сезона под лозунгом: «Мы открылись и ждем вас»

Официальный представитель правительства Стелиос Петсас заявил, что власти приняли все необходимые меры для того, чтобы гарантировать санитарную безопасность в ходе этого туристического сезона, который будет «серьезно отличаться» от предыдущих.

Как отмечает Le Monde, в 2019 году Греция приняла 33 миллиона туристов и заработала на этом 18 миллиардов евро. Туристический сектор составляет более 20% ВВП страны. В этом году Харис Теохарис рассчитывает, что на туризме «страна заработает максимум восемь миллиардов евро».

«Мы выиграем экономическую битву так же, как мы выиграли санитарную», — заявил со своей стороны премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис. Жертвами пандемии коронавируса в Греции стали, по данным университета Джонса Хопкинса, 180 человек, было выявлено 2952 случая заболевания COVID-19.

Официально туристический сезон откроется в Греции 15 июня. Несколько дней назад власти Греции опубликовали список 29 стран, граждане которых смогут приехать отдыхать в Грецию. Сначала в этот список не попали наиболее пострадавшие от пандемии в Европе государства — Франция, Испания, Италия и Великобритания — однако накануне министерство туризма изменило свою позицию и расширило список, включив туда эти страны.

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться