Внешние границы Шенгенской зоны откроются не раньше 1 июля

Исключением будет Испания, которая откроет свои границы для всех жителей Шенгенской зоны не раньше 1 июля

Жители Шенгенской зоны смогут свободно перемещаться между странами начиная с 15 июня. Такое решение было принято в пятницу, 5 июня, по итогам заседания совета министров внутренних дел стран Европейского союза, к нему присоединились другие страны Шенгенской зоны, не входящие в ЕС.

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Исключением будет Испания, которая откроет свои границы для всех жителей Шенгенской зоны не раньше 1 июля. Также до 1 июля отложено решение об открытии внешних границ Евросоюза и Шенгенской зоны. 27 министров ЕС решили, что открытие внешних границ может обсуждаться только после полного снятия внутреннего контроля в Шенгенской зоне.

Премьер-министр Франции Эдуар Филипп поддержал решение об открытии границ внутри Шенгенской зоны, но предупредил, что Франция будет вводить 14-дневный карантин в качестве ответной меры для жителей тех стран, которые введут такие карантинные меры в отношении Франции. А глава французской дипломатии Жан-Ив Ле Дриан заявил, что решение об открытии внешних границ Евросоюза нужно будет принять уже «примерно 15 июня».

Италия открыла свои границы для жителей Шенгенской зоны уже 3 июня. Греция опубликовала список 29 стран, граждане которых смогут приехать отдыхать в Грецию, начиная с 15 июня. Изначально в список не попали наиболее пострадавшие от пандемии государства Европы — Франция, Испания, Италия и Великобритания. Позже решение было пересмотрено.

Согласно данным Европейского центра профилактики и контроля заболеваний, на 5 июня в странах ЕС, а также в Исландии, Норвегии, Лихтенштейне и Великобритании было зарегистрировано 1 423 645 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число жертв составило 168 400 человек. Больше всего от последствий COVID-19 погибло жителей Великобритании, Италии, Франции, Испании и Бельгии.

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