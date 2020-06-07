The Sunday Times: Скрипали под новыми именами переехали в Новую Зеландию

Как пишет в воскресенье, 7 июня, британская газета The Sunday Times, Сергей Скрипаль и его дочь Юлия покинули Великобританию и под новыми именами переехали на постоянное место жительства в Новую Зеландию.

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Отравленные в марте 2018 года в британском городе Солсбери бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия покинули королевство и «начали новую жизнь» в Новой Зеландии. Об этом пишет The Sunday Times со ссылкой на высокопоставленные источники в британском правительстве.

Один из источников сказал изданию, что Скрипали получили новые имена и документы. По его словам, Скрипалям «была оказана поддержка, чтобы они могли начать новую жизнь». Как отмечает газета, последний год с лишним Скрипали проживали на конспиративной квартире британской секретной службы MI6.

4 марта 2018 года Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены в бессознательном состоянии на улице в Солсбери. На следующий день премьер-министр Великобритании Тереза Мэй сообщила, что оба были отравлены нервно-паралитическим веществом «Новичок», которое прежде разрабатывалось в СССР. В связи с этим британский политик сделала вывод, что к инциденту в Солсбери «с большой долей вероятности» была причастна Москва. В России эти обвинения неоднократно отрицали.

Начавшееся в Великобритании следствие выяснило, что к отравлению Скрипалей причастны россияне Александр Петров и Руслан Боширов, отметив, что это, вероятно, их ненастоящие имена. Позже издание The Insider и расследователи Bellingcat сообщили, что под именем Боширова скрывается Герой России, полковник ГРУ Анатолий Чепига, а Петрова зовут Александр Мишкин, он военный врач, также Герой России и сотрудник военной разведки.

Юлия Скрипаль пришла в сознание спустя несколько недель спустя после отравления. Позднее стало известно, что ее отец вышел из критического состояния.

Как напоминает издание РБК, Сергей Скрипаль был завербован британской разведкой MI6 в июле 1995 года во время поездки в Испанию. Позднее он был осужден в России за шпионаж в пользу Великобритании, а в 2010 году отправился в эту страну в результате обмена между Россией и Западом.

РИА Новости сообщает, что племянница бывшего российского разведчика Виктория усомнилась в переезде своих родственников в Новую Зеландию. «Я ничего об этом не знаю. Но и не верю в это», — передает агентство ее слова.

Первый заместитель председателя комитета по международным делам Совета Федерации РФ Владимир Джабаров заявил, что переезд Скрипалей — это «грубо сделанная легенда». «Думаю, что, скорее всего, к сожалению, они могли бы просто уже погибнуть, и британская разведка тщательно это скрывает, но рано или поздно все станет известно, потому что у Скрипаля 92-летняя или даже больше лет мама, у Скрипаля родственники, а о нем ни слуху ни духу нет?», — передает РИА Новости слова Джабарова.

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