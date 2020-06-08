В Нидерландах возобновились слушания по делу о гибели МН17 над Донбассом

В понедельник, 8 июня, окружной суд Гааги возобновил слушания по делу о крушении пассажирского авиалайнера Boeing-777 «Малайзийских авиалиний», который летом 2014 года выполнял рейс МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур и был сбит в небе над Донбассом.

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Заседание 8 июня носило процедурный характер. Как сообщает агентство Reuters со ссылкой на пресс-службу суда, в ближайшие дни защита и адвокаты родственников получат возможность обратиться к суду. По данным присутствующего на заседании корреспондента агентства, адвокаты планировали запросить больше времени для подготовки материалов. Помимо этого, прокуратура опишет уголовное расследование. После этого будет объявлен перерыв на до 31 августа.

Обвиняемыми по делу проходят трое граждан России: бывший министр обороны самопровозглашенной ДНР Игорь Гиркин, генерал-майор Сергей Дубинский, полковник Олег Пулатов, а также и гражданин Украины Леонид Харченко. Согласно выводам следствия, они способствовали прибытию военной техники из РФ и координировали действия ЗРК, сыграв таким образом «ключевую роль в убийстве 298 человек». Ни один из четырех обвиняемых на процессе не присутствует.

Суд по делу о крушении самолета над Донбассом начался 9 марта. Из-за эпидемии коронавируса заседания проводятся с соблюдением мер социального дистанцирования: присутствующие находятся на расстоянии 1,5 метра друг от друга, помимо судей, секретарей и прокуроров на заседании разрешили присутствовать максимум двум адвокатам родственников и ограниченному числу представителей прессы.

Международная следственная группа, в которую входят специалисты из пяти стран – Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины пришла к выводу, что гражданский самолет в небе над Донбассом 17 июля 2014 года сбила военная ракета серии 9М38, выпущенная из ракетно-зенитного комплекса «Бук», а ЗРК находился на территории, подконтрольной пророссийским сепаратистам. Следователи уверены, что «Бук» попал на украинскую территорию из 53-й бригады ПВО РФ под Курском и вскоре после трагедии был вывезен через границу на территорию РФ.

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