Сутки и штрафы: белорусские власти продолжают сбивать неожиданную активность электората

Сбор подписей за выдвижение кандидатов в президенты активизируется в стране по выходным. Равно как и деятельность милиции и сотрудников в штатском.

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Задержания в Гродно одного из новых общественных лидеров блогера Сергея Тихановского и его соратников, обыски, возбуждение уголовных дел и несколько чрезмерно жестких заявлений Александра Лукашенко, бессменного президента страны с 1994 года, сказались на сборе подписей. Очереди уже не растягиваются на километр, милиции у мест сбора больше и автозаков во дворах тоже, сотрудники в штатском — на каждом шагу, видеокамерами фиксируются как активисты с лозунгами, так и граждане в очередях к столам.

Помимо сбора подписей, пикеты используются для общения политиков с народом. Так, в минувшее воскресенье один из лидеров протеста, бывший политзаключенный Павел Северинец устроил «свободный микрофон», призвав всех желающих выразить солидарность с задержанными ранее в Гродно и в Минске на прошлых пикетах.

Говоря о недавнем заявлении Лукашенко о том, что «мы эту страну никому не отдадим», Северинец сказал: «Александр Григорьевич, это не твоя страна. Ты топтал флаг этой страны, унижал ее граждан, ее народ. Со своей родиной так не поступают». Милиция предупредила собравшихся о незаконности массовых акций, сторонники и журналисты после четырехчасового пикета проводили Северинца к метро, политика задержали у подъезда дома, где он живет.

Пикеты по сбору подписей за альтернативных кандидатов в президенты Беларуси. Минск, 7 июня 2020. © G.Sharypkin / RFI

Стоит отметить, что во время митинга активисты заметили появившиеся у входа на Комаровский рынок кирпичи в мешках для строительного мусора, стоявшие у бесхозного груза люди в штатском удалились при появлении журналистов. «Работники, которые убирают рынок, сказали нам, что эти кирпичи — ваши, для укрепления своих стендов. Не знаю, кто им такое сказал, но будем внимательнее сейчас, понятно, что это как ружье в первом акте, висит, а потом вдруг и выстрелит. Провокация», — сказал RFI представитель из группы сбора подписей в пользу Светланы Тихановской.

Всего, по данным правозащитного центра «Вясна», в воскресенье было задержано около двух десятков активистов. В понедельник часть получила по 15 суток административного ареста, часть — до 20 суток ареста и штрафы, Северинец — 15 суток ареста. Правозащитники отмечают «продолжение тенденции увеличения репрессий в избирательный период, в том числе против непосредственных участников избирательной кампании, и нагнетание властями напряженности и атмосферы страха в обществе».

Андижанские параллели

Самое обсуждаемое на пикетах — это напоминание Лукашенко о событиях в Узбекистане в 2005 году, когда власти применили силу против участников беспорядков. Вообще, как можно понять из слов Лукашенко, приведенных его пресс-службой, на совещании с силовиками он говорил о внешних угрозах государственности:

«Некоторым белорусам кажется, что это где-то далеко Украину разрушили, идет война там, оттяпали часть территории. Где-то далеко Молдова, которую разделили напополам, — Приднестровье и западная часть. Забыли, как в Литве воевали, с боем отстаивая независимость и суверенитет в советские времена при Горбачеве. Забыли, что сегодня еще полыхает Кавказ, армяне с азербайджанцами воюют, не могут договориться. Забыли, что Грузия потеряла почти треть своей территории — сначала Абхазию, потом Южную Осетию. Наконец, никто не знает, как мой друг Рахмон с пулеметом наперевес ходил в столицу Таджикистана Душанбе, чтобы навести порядок, сколько погибло там людей, как с бородачами боролись. Забыли, как бывший президент Каримов в Андижане подавил путч, расстреляв тысячи человек. Все осуждали его, а когда умер — на коленях стояли, рыдали-плакали. Мы этого не пережили, поэтому мы этого понимать не хотим — некоторые. Ну так мы напомним».

Пикеты по сбору подписей за альтернативных кандидатов в президенты Беларуси. Минск, 7 июня 2020. © G.Sharypkin / RFI

Вот это «ну так мы напомним», судя по высказываниям на пикетах по сбору подписей и заявлениям потенциальных кандидатов, было расценено как готовность применить оружие против белорусов, если они будут протестовать.

«Тут, безусловно, смешались в кучу сразу несколько месседжей, — отмечает в комментарии RFI политолог, координатор аналитического проекта Belarus Security Blog Андрей Поротников. — Во-первых, Лукашенко обнародовал свои личные опасения о возможном внешнем вмешательстве в процессы внутри Беларуси, при этом явно намекая на Москву. Этот “каримовский” пассаж — элемент самооправдания на будущее если что. Дескать, иногда целесообразно пролить большую кровь во избежание еще большей — и история будет на твоей стороне. Он для себя однозначно не исключает возможности использования насилия, причем вооруженного насилия».

По словам Андрея Поротников, разделять, где Лукашенко говорит о государственной безопасности, а где — о собственно своей власти, уже невозможно: «Эти понятия в сознании главы государства давно слились. Там такая логика: Беларусь существует, пока существует Лукашенко, нет Лукашенко — нет Беларуси. Для него покушение на его ничем не ограниченное единовластие — это покушение на страну в целом. И он действительно верит в то, что без него страну разорвут на части, а белорусов продадут в рабство — это его взгляд на мир».

Запугать и запутать

По мнению политолога, сейчас власти будут «гасить любые проявления организованного недовольства — именно с этим связано задержание Тихановского в результате провокации и возбуждение в отношении него уголовного дела, правда, нам до сих пор не сообщают, в каком статусе по уголовному делу сейчас сам Тихановский». «Сейчас основная задача властей — не допустить формирования любого организующего центра, координирующего массовые выступления недовольных. Если такой центр возникнет, власть будет по умолчанию реагировать еще более жестко», — считает Андрей Поротников.

Пикеты по сбору подписей за альтернативных кандидатов в президенты Беларуси. Минск, 7 июня 2020. © G.Sharypkin / RFI

«Бесхозные кирпичи рядом с пикетами — хороший предмет для превращения мирного сбора подписей в нечто иное, это всего лишь предположение — никаких доказательств, конечно же, нет. Их вовремя заметили, — сказал Поротников. — Но вообще дело идет к тому, что власть будет запугивать простого белорусского обывателя угрозой гражданской войны, которая спровоцирована извне, пока государственные СМИ да и сам Лукашенко прозрачно намекают на Россию — самые серьезные конкуренты Лукашенко им уже названы пророссийскими. Провокации могут работать на два фронта — и для запугивания внутри Беларуси, и для «продажи» Западу. По моим данным, уже очень активно в западные структуры белорусской стороной забрасываются утверждения, что Сергей Тихановский и Виктор Бабарико — это проекты Кремля. Пока без фактов. А вот какое-нибудь уличное столкновение, умеренно-кровавое для хорошей картинки, может быть использовано как искусственное подтверждение российских происков в Беларуси. Ну а дальше традиционный аргумент: если не хотите разговаривать с Лукашенко, то вы будете разговаривать здесь с Москвой. Подумайте, с кем лучше».

Пикеты по сбору подписей за альтернативных кандидатов в президенты Беларуси. Минск, 7 июня 2020. © G.Sharypkin / RFI

Экс-глава «Белгазпромбанка» Виктор Бабарико, за которого, по данным его штаба, уже собрано больше необходимых для регистрации кандидатом 100.000 подписей, на встрече в Бресте заявил, что верит в здравомыслие белорусских военных: «Нельзя стрелять в безоружных людей, нельзя расстреливать собственный народ. И вот когда люди говорят: мы отдадим приказ — и кто-то будет стрелять… Ну если уж ты такой смелый, возьми и сам попробуй это сделать. И не делай из людей преступников. Я абсолютно уверен, что ни один здравомыслящий человек ни в армии, ни в каких-то силовых структурах не возьмет на себя кровь своего народа».

Оградительные действия

Недавно назначенный министр информации Беларуси Игорь Луцкий рассказал в эфире телеканала СТВ о новой стратегии ведомства: «Стратегия Министерства информации, на мой взгляд, будет заключаться в том, чтобы корректировать действия средств массовой информации для того, чтобы обеспечить, во-первых, доведение четкой государственной политики и оградить население от информации, которая наносит вред государству».

По словам министра, государственные СМИ будут «разрушать цифровой шум», «отделять зерна от плевел» и давать людям «четкую, ясную, понятную и правдивую информацию о том, что происходит».

Выборы президента Беларуси пройдут 9 августа.

Пикеты по сбору подписей за альтернативных кандидатов в президенты Беларуси. Минск, 7 июня 2020. © G.Sharypkin / RFI

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