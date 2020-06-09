Власти Нидерландов начали рекрутинговую кампанию поставщиков марихуаны
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Начиная с 1 июля выращивающие марихуану фермеры смогут официально подать заявку на участие в правительственном проекте. Власти Нидерландов обещают отобрать десять производителей каннабиса, которые будут обеспечивать поставки в лучшие кофешопы страны. Об этом во вторник, 9 июня, сообщили в голландском министерстве здравоохранения.
В течение полугода власти Нидерландов намерены выбрать десять лучших проектов, отвечающих нескольким критериям: хозяйство должно производить не менее 6,5 тонн сухой конопли в год и предлагать десять разных видов конопли или гашиша. Товар будет проходить обязательные проверки качества.
В 2018 году правительство одобрило эксперимент по поставке легально произведенной марихуаны в кофешопы. Для участия в нем было отобрано десять муниципалитетов. Они будут следить за производством конопли и ее поставками в кофешопы.
В 1976 году в Нидерландах была декриминализована продажа марихуаны в небольших количествах — не более пяти граммов. Кроме того, по закону, каждый гражданин может выращивать не более пяти растений каннабиса для личного употребления.
Однако массовое производство и оптовые поставки марихуаны в стране по-прежнему под запретом. Поэтому местным кофешопам приходится сотрудничать с представителями организованной преступности. Власти надеются, что легализация производства будет способствовать сокращению уровня преступности в городах и оборота черного рынка.
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