Евросоюз обвинил Россию и Китай в распространении дезинформации о коронавирусе.

Европейский союз в очередной раз обвинил иностранных частных «субъектов», а также некоторые иностранные государства в дезинформационных кампаниях по отношению к странам ЕС в период пандемии коронавируса. Об этом говорится в пресс-релизе Еврокомиссии, опубликованном на ее сайте в среду, 10 июня. Среди распространителей дезинформации ЕС назвал Россию и Китай.

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«Иностранные субъекты и некоторые третьи страны, в частности Россия и Китай, участвовали в целенаправленных операциях по влиянию и кампаниях по дезинформации в ЕС, соседних странах и во всем мире», — говорится в документе.

На сайте Еврокомиссии можно также скачать подробный отчет о деятельности ЕС по борьбе с распространением связанных с коронавирусом фейков. Как отметил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель, дезинформация в период распространения коронавируса «может убить», в связи с чем власти ЕС должны защищать своих граждан, информируя их о том, что те или иные данные являются ложными.

В отчете утверждается, что в борьбе с дезинформацией Брюссель опроверг множество сообщений с ложной информацией, которые были просмотрены более 7 миллионов раз. Еврокомиссия внимательно следит за действиями онлайн-платформ и социальных сетей в соответствии с Кодексом практики по дезинформации. «Платформы должны предоставлять ежемесячные отчеты, которые включают более подробные данные о своих действиях по продвижению авторитетного контента, повышению осведомленности пользователей и ограничению дезинформации о коронавирусе и связанной с ним рекламы», — говорится в докладе.

Как отмечает РБК, в середине мая Еврокомиссия уже обвиняла Россию в распространении теорий заговора и дезинформации о коронавирусе, однако Китай тогда не упоминался. Официальный представитель Еврокомиссии Питер Стано тогда заявлял, что ложную информацию распространяют официальные и поддерживаемые российским государством источники, «то есть дружественные Кремлю источники и российские государственные СМИ».

В марте британское издание Financial Times сообщало, что прокремлевские средства массовой информации развернули кампанию по дезинформации в социальных сетях. Как указывает издание, основными распространителями дезинформации являются аккаунты в соцсетях, которые ранее писали о протестах «желтых жилетов» во Франции, а теперь оставляют сообщения о коронавирусе на английском, испанском, итальянском, немецком и французском языках. В их сообщениях инфекция предстает как искусственная болезнь, превращенная в оружие.

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