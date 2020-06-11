Нижняя палата парламента Швейцарии одобрила однополые браки.

Депутаты национального совета – нижней палаты парламента Швейцарии – в четверг, 11 июня, подавляющим большинством проголосовали за разрешение однополым партнерам заключать брачные союзы. Законопроект должен быть рассмотрен верхней палатой осенью 2020.

Реклама Читать далее

Законопроект позволяет однополым партнерам заключать брачные союзы, усыновлять детей, дает разрешение на получение гражданства иностранным супругам однополых пар, а лесбийские пары получат возможность делать искусственное оплодотворение при помощи донорской спермы.

На голосовании в Национальном совете в четверг, 11 июня, 132 депутата проголосовали за предложенный законопроект, 53 депутата были против и 13 — воздержались. Инициатива о легализации однополых браков в Швейцарии была выдвинута Зеленой либеральной партией семь лет тому назад.

Консервативная партия Федерально-демократический союз Швейцарии заявила, что будет добиваться отмены решения.

Как сообщает швейцарский портал Swissinfo, законопроект должен быть одобрен верхней палатой парламента не раньше осени этого года. Если текст будет также одобрен сенаторами, то Федерально-демократический союз проведет общенациональный референдум по вопросу о легализации однополых браков. Для этого партии необходимо собрать 50 000 подписей граждан или добиться согласия руководства 8 кантонов.

Швейцария — одна из последних стран Западной Европы, легализующая гей-браки. Однополые браки во Франции были узаконены 18 мая 2013 года. В 2017 году они были разрешены в Германии и Австрии. В Италии для однополых пар существует возможность оформления отношений в виде зарегистрированного партнерства – это не дает партнерам равных с супругами прав в вопросах гражданства и усыновления детей.

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться