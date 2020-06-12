МИД Румынии вызвал российского посла после заявления Захаровой

Российского посла в Бухаресте Валерия Кузьмина вызвали в МИД Румынии после заявления официального представителя российского дипломатического ведомства Марии Захаровой о румынской Национальной стратегии обороны. В этом документе Россия упоминается в разделе «Угрозы».

Реклама Читать далее

«Упоминание России в Национальной стратегии обороны Румынии не должно вызывать удивления, поскольку это является следствием известного поведения российской стороны в регионе в последние годы. Такое поведение оценивается как дестабилизирующее», — цитирует агентство РИА Новости заявление румынского МИД.

В ведомстве заявили, что обеспокоенность Москвы в том, что касается региональной стабильности на Черном море, должна сопровождаться «правильной оценкой мер строго оборонительного характера».

Ранее, 9 июня, Высший совет обороны Румынии одобрил проект национальной стратегии обороны страны на 2020-2024 годы. В документе в разделе «Угрозы» в частности указана Россия.

Представляя проект, президент Румынии Клаус Йоханнис заявил «о глобальной смене парадигмы». «Это глобальная смена парадигмы, которая учитывает события в регионе, ухудшение отношений между НАТО и Российской Федерацией, распространение терроризма, гибридных и киберугроз, а также другие вызовы», — цитирует слова румынского лидера РБК.

Комментируя проект, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что «новая редакция румынской Стратегии будет использована для усиленного наращивания военного присутствия США и НАТО на Черном море». По ее словам, таким образом Бухарест «вносит свою лепту в дальнейший рост напряженности и недоверия в регионе».

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться