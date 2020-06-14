Испания откроет границы со странами Европы раньше запланированного срока

Испания откроет границы со странами Евросоюза раньше, чем планировалось. Как сообщает газета El Pais со ссылкой на главу правительства страны Педро Санчеса, запрет на въезд в страну нерезидентов будет снят уже 21 июня, а не 1 июля, как ранее объявляли власти. Исключением останется только граница с Португалией, которая откроется 1 июля.

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«Угроза вируса никуда не исчезла. Но время перезапустить страну», — сказал Санчес во время онлайн-переговоров с главами правительств автономных регионов. По словам премьер-министра, с 21 июня людям, прибывающим в Испанию из стран Евросоюза, не придется соблюдать обязательный 14-дневный карантин. В каком режиме будут пропускать путешественников на границе с Андоррой, которая не входит в ЕС, Санчес не уточнил.

Свободно перемещаться между Португалией и Испанией можно будет только с 1 июля. Границу между странами торжественно откроют король Испании Фелипе VI и президент Португалии Марселу Ребелу ди Соуза. Как сообщает корреспондент RFI в Лиссабоне, сейчас там продолжают фиксировать не менее 300 новых случаев COVID-19 в день. Из-за этого в некоторых городах отложили переход к третьему этапу снятия ограничений, связанных с пандемией.

Границы между Испанией и странами, не входящими в ЕС и Шенгенскую зону, будут открывать после 1 июля. Премьер-министр сообщил, что правительство будет рассматривать каждое государство отдельно, учитывая эпидемиологическую обстановку.

Накануне власти сообщили, что от последствий коронавирусной инфекции в Испании за последнюю неделю скончались 25 пациентов. Всего жертвами COVID-19 в стране стали более 27 тысяч человек.

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