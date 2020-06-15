Россия объявила о высылке двух сотрудников посольства Чехии в Москве.

МИД РФ объявил двух сотрудников посольствами Чехии в Москве персонами нон-грата. Они и члены их семей должны покинуть Россию до 17 июня.

Реклама Читать далее

В коммюнике российского внешнеполитического ведомства отмечается, что посол Чехии в Москве Витезслав Пивонька в понедельник, 15 июня, был вызван в МИД, где ему объявили о принятых мерах. Имена и должности высылаемых дипломатов пока не называют.

Так Москва ответила на высылку из Праги двух сотрудников своего посольства, объявленных персонами нон-грата 5 июня. Причиной высылки россиян стал скандал о якобы готовящемся российскими спецслужбами покушении на чешских политиков. Впоследствии выяснилось, что речь идет о дезинформации.

Как заявил тогда премьер-министр Чехии Андрей Бабиш, причиной распространения дезинформации стала «внутренняя борьба между сотрудниками российского посольства».

В МИД РФ 15 июня вновь заявили, что высылка российских дипломатов была необоснованной. «Линия на обострение отношений с Россией возведена теперь в ранг государственной политики. Такое развитие событий мы будем учитывать в общем контексте наших отношений с Чехией», — предупредили в Москве.

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться