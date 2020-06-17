Музей в Амстердаме купил письмо Ван Гога и Гогена о возрождении и посещении борделей

Музей Ван Гога в Амстердаме приобрел на парижском аукционе Друо уникальное письмо Винсента Ван Гога и Поля Гогена, написанное в Арле в 1888 году.

Музей Ван Гога в Амстердаме приобрел на парижском аукционе Друо уникальное письмо Винсента Ван Гога и Поля Гогена, написанное в Арле их общему другу, художнику Эмилю Бертрану. Покупка обошлась нидерландскому музею в 210 600 евро. Об этом в среду, 17 июня, сообщает AFP.

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«Это единственное письмо Ван Гога, написанное вместе с другим художником» и «самый важный документ», остававшийся до сегодняшнего дня в частной коллекции, заявили в музее Ван Гога, где находится коллекция из 875 писем художника.

В длинном письме, написанном на нескольких тетрадных страницах 1 и 2 ноября 1888 года, художники делятся с Эмилем Бертраном своим видением будущего современного искусства и делают друг другу комплименты. Ван Гог и Гоген рассказывают о том, как обсуждают создание «ассоциации художников» и предчувствие грядущего возрождения в искусстве.

«Мы сделали несколько походов в бордели, и, вероятно, все кончится тем, что мы будем часто ходить туда работать», — признается Ван Гог.

Впрочем, пока Поль Гоген несколько месяцев жил у Винсента Ван Гога в Арле (осенью и в начале зимы 1888 года), художники часто ссорились и были друг другом недовольны. Через несколько недель после написания этого письма, 23 декабря 1888 года, Гоген и Ван Гог вновь поссорились, и Ван Гог отрезал себе мочку уха.

Письмо художников покажут в амстердамском музее Ван Гога уже этой осенью —на выставке, посвященной переписке Ван Гога.

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