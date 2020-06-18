Ближе выборы — сильнее прессинг: власти Беларуси верны традиции

Возможные конкуренты Александра Лукашенко сдают подписи в свою поддержку, подписей много, больше, чем надо по закону, но это еще ничего не гарантирует. Виктор Бабарико задержан утром 18 июня, Светлане Тихановской угрожают проблемами с детьми, посаженные под арест за этот месяц заявляют о пытках в изоляторе.

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До выборов президента меньше двух месяцев — они пройдут 9 августа. 19 июня заканчивается период сбора подписей в пользу потенциальных кандидатов. По белорусскому законодательству регистрация кандидатом в президенты возможна после сдачи и проверки не менее 100 тысяч подписей избирателей.

Почти все претенденты заявляют о собранном необходимом минимуме, некоторые — о рекордах. Так, штаб Виктора Бабарико, экс-главы «Белгазпромбанка», утром 18 июня сообщил о 425 тысячах подписей: «Это — абсолютный рекорд за всю историю независимой Беларуси. <…> Мы надеялись, что к концу дня мы соберем 500 тысяч. Но, к сожалению, нам изо всех сил мешают установить наш рекорд».

Как мешают?

Утром 18 июня Виктор Бабарико и его сын Эдуард понесли подписи в одну из территориальных избирательных комиссий Минска, а потом перестали выходить на связь. Позже предположение о их задержании подтвердилось, оба были доставлены на допрос в Департамент финансовых расследований Комитета госконтроля. Адвокатов к задержанным не пустили. К середине дня начались обыски в загородном доме Виктора Бабарико и на квартире сына в Минске. Официальной информации по событиям Комитет госконтроля пока не предоставляет. Вообще Комитет госконтроля, на днях сменивший руководителя — им стал генерал-майор из КГБ Иван Тертель, стал сейчас главным поставщиком новостей президентской кампании. Так, 11 июня прошли обыски в головном офисе «Белгазпромбанка», которым около 20 лет руководил Бабарико, и в нескольких кампаниях, связанных с банком.

На следующий день Лукашенко заявил, что «негодяя» КГК проверяет по его поручению, но не из-за политики, а по причине отмывания денег и уклонения от налогов. Бабарико же считает очевидным «политический характер» акции против банка, других кампаний и членов инициативных групп, задержанных в рамках дела, хотя и не имеющих отношения по роду деятельности к финансовым учреждениям.

Виктор Бабарико перед пресс-конференцией в Минске 11 июня 2020. REUTERS - Vasily Fedosenko

В деле «Белгазпромбанка» также появились такие фигуранты, как Марк Шагал, Хаим Сутин, Леон Бакст, Осип Цадкин и другие — госконтроль арестовал около 150 картин коллекции художников Парижской школы. Корпоративная коллекция «Белгазпромбанка» — основа галереи «Арт-Беларусь», хранящаяся и открытая посетителям в Дворце искусств в центре Минска. Каким образом эти картины готовились к вывозу за рубеж, как сообщает белорусское государственное телевидение, не объясняется. Хотя ранее то же ТВ рассказывало о собирании Виктором Бабарико по крупицам на аукционах мира произведений Парижской школы выходцев из Беларуси. Сейчас вместо, например, «Евы» Хаима Сутина в галерее можно посмотреть на рамку с QR-кодом.

17 июня, накануне задержания, был заблокирован расчетный счет со сформированным избирательным фондом Бабарико.

В «Белгазпромбанке» решением Нацбанка Беларуси введена временная администрация, в состав которой не вошли члены правления «Белгазпромбанка». При этом доля Республики Беларусь в лице Министерства энергетики в «Белгазпромбанке» мизерная — 0,098%, российские акционеры «Газпром» и АО «Газпромбанк» владеют по 49,82% капитала, ОАО «Газпромтрансгаз Беларусь» — 0,266%.

Четыре года ареста на всех

По данным на 17 июня, которые обнародовал правозащитный центр «Вясна», в Беларуси «с 6 мая 98 человек получили в общей сложности 1316 суток ареста по административным статьям, использованным в целях политического преследования; 107 человек получили штрафы общим размером более 90 тысяч рублей (около 34 тысяч евро — RFI)». «На граждан продолжают составлять протоколы и судить за высказывание своего мнение или даже просто за присутствие на мирных акциях и пикетах по сбору подписей», — говорится в сообщении «Вясны».

Отсидевшие на сутках говорят о пытках и бесчеловечном отношении в столичном Центре изоляции правонарушителей (ЦИП). Так, по словам первого секретаря «Молодого фронта» Павла Урбановича, днем арестованным «запрещают лежать, ежедневно выливают на пол ведро с хлоркой, хлоркой же обливают личные вещи».

Жена Павла Северинца Ольга 15 июня написала в «Фейсбуке», что ее муж подвергается пыткам, «Павлу дали еще два протокола по 15 суток — в целом получается 75 суток, забрали все вещи, в том числе зубную щетку, теплую одежду, средства гигиены». 16 июня общественное объединение «Правовая инициатива» обратилось к министру внутренних дел Юрию Караеву в связи с информацией о бесчеловечном обращении с арестованными в минском ЦИП.

Павел Северинец на пикете по сбору подписей за альтернативных кандидатов в президенты Беларуси. Минск, 7 июня 2020. © G.Sharypkin / RFI

18 июня Павла Северинца осудили на очередные 15 суток, в начале заседания, которое велось через Skype, политик показал свою руку, на которой были заметны порезы: «Я порезал руку в знак протеста. Меня держат в карцере 10 дней без вещей!». Павел Северинец заявил ходатайство об освобождении, «так как условия содержания являются нечеловеческими». Суд отказал и счел виновным в участии 30 мая «в митинге вне пикетов по сбору подписей, где выкрикивал лозунги «Жыве Беларусь», «Уходи», «Свободу Тихановскому», тем самым нарушил закон о массовых мероприятиях».

Угроза детьми

Светлана Тихановская, жена популярного видеоблогера Сергея Тихановского, которая пошла на выборы по причине нерегистрации мужа, отбывавшего в то время 15 суток ареста, заявляет об угрозах. Она записала видеообращение, в котором сообщила об анонимном звонке с угрозами. «Я нахожусь в Гомеле, я приехала сюда, чтобы начать сдачу подписей, собранных в мою поддержку, и на пороге одной из администраций мне поступил звонок с угрозами в мой адрес и в адрес моих детей с условием того, что я не должна продолжать эту поездку. Передо мной стоит выбор — дети или дальнейшая борьба, думаю, мой выбор будет очевиден. Прошу вас с пониманием отнестись к любому моему решению».

Светлана Тихановская все же решила остаться в предвыборной кампании.

Вероника Цепкало, жена еще одного претендента, создателя Парка высоких технологий, дипломата и бывшего помощника Лукашенко Валерия Цепкало, обратилась «к правоохранительным органам нашей страны» с просьбой о «помощи в расследовании этого вопиющего случая» со Светланой Тихановской.

Евросоюз, США и Великобритания ранее выступили с заявлением, в котором требуют немедленно освободить задержанных в мае—июне. Запад призывает Беларусь принять меры для «проведения мирных, свободных и справедливых выборов».

Сбор подписей за альтернативных кандидатов в президенты Беларуси. Минск, 14 июня 2020. REUTERS - Vasily Fedosenko

«Белорусский Хельсинкский комитет» и правозащитный центр «Вясна» 17 июня обратились в ООН с просьбой отреагировать на нарушения прав человека на фоне президентских выборов в Беларуси. Обращение адресовано верховному комиссару ООН по правам человека, рабочей группе ООН по произвольным задержаниям, а также спецдокладчикам по вопросам свободы мирных собраний и ассоциаций, свободы мнений и их выражения, положения правозащитников, пыток и других жестоких или унижающих достоинство видов наказания, независимости судей и адвокатов.

Официально

Информацию о задержанном Бабарико адвокатам в течение дня получить не удалось. Только в вечернем выпуске новостей гостелеканала «Беларусь-1» председатель Комитета госконтроля Иван Тертель заявил, что «Бабарико задержан в связи с тем, что являлся непосредственным организатором, руководителем противоправной деятельности, попытался воздействовать на свидетелей, скрыть следы ранее совершенных преступлений и буквально на днях снять крупную сумму денег с подконтрольных ему счетов».

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