Германия официально обвинила Россию в заказном убийстве Хангошвили

Федеральная прокуратура Германии в четверг, 18 июня, обвинила правительство России в заказном убийстве в Берлине гражданина Грузии, бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили (Торнике Кавтарашвили).

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В заявлении федеральной прокуратуры говорится, что органы центрального правительства России дали задание «ликвидировать» Хангошвили. Причиной заказного убийства прокуратура называет его «враждебные отношения с российским государством, правительствами автономных республик Чечня и Ингушетия и пророссийским правительством Грузии».

Прокуратура напоминает, что Хангошвили «воевал против Российской Федерации в ходе второй чеченской кампании 2000—2004 гг.»., а во время российско-грузинской войны для помощи грузинским силам «собрал группу добровольцев для защиты Южной Осетии, которая, однако, не была задействована из-за начала мирных переговоров». Российские власти называли его террористом и обвиняли в участии в террористической исламистской организации «Кавказский эмират».

В правительстве Германии заявили, что со всей серьезностью относятся к выдвинутым обвинениями и пригрозили России новыми санкциями. Ранее Германия выслала двух российских дипломатов из-за отказа Москвы сотрудничать в расследовании.

Участник второй чеченской кампании, один из приближенных к Шамилю Басаеву и Аслану Масхадов бывший полевой командир Зелимхан Хангошвили был застрелен 23 августа 2019 года в парке в центре Берлина. Предполагаемый киллер, гражданин России Вадим Красиков, вскоре был задержан. Он находится под арестом в Берлине с 24 августа 2019 года и не дает показаний. Он прилетел в Европу по паспорту на вымышленное имя Вадима Соколова, выданному 18 июля 2019 года.

По данным совместного расследования Bellingcat, The Insider и Der Spiegel, Красиков перед поездкой в Европу тренировался на базе спецназа ФСБ «Вымпел» и неоднократно посещал Антитеррористическое управление ФСБ на проспекте Вернадского.

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