Евросоюз продлил «крымские» санкции еще на год

Евросоюз еще на год продлил санкции, введенные из-за аннексии Крыма

Совет Евросоюза продлил санкции, введенные в связи с аннексией Россией Крыма и Севастополя, до 23 июня 2021 года. Об этом говорится в заявлении Совета, опубликованном в четверг, 18 июня.

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Ограничительные меры включают запрет на импорт товаров из Крыма и Севастополя в ЕС, запрет на инфраструктурные и финансовые инвестиции, а также туруслуги в Крыму и Севастополе.

«Крымские» санкции ввели в июне 2014 года «в ответ на попытки намеренно подорвать территориальную целостность Украины и дестабилизировать ситуацию в стране», напоминает Совет ЕС.

«ЕС по-прежнему не признает незаконную аннексию Крыма и Севастополя Российской Федерацией и продолжает осуждать это нарушение международного права», — подчеркнули в Совете ЕС 18 июня.

В связи с ситуацией в Украине Евросоюз принял и другие ограничительные меры — экономические и финансовые санкции, нацеленные на конкретные сектора российской экономики, а также индивидуальные санкции в отношении физических лиц. Они были впервые введены 31 июля 2014 года и с тех пор постоянно продлевались.

Как сообщает агентство «Рейтер», Евросоюз собирается снова продлить на полгода — до конца января 2021 года — секторальные санкции в отношении России в пятницу, 19 июня.

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