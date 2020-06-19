Евросоюз еще на полгода продлил экономические санкции в отношении России

Европейский союз еще на полгода продлил экономические санкции в отношении России, введенные из-за войны на востоке Украины. Об этом в пятницу, 19 июня, сообщила канцлер Германии Ангела Меркель по итогам онлайн-саммита лидеров Евросоюза, передает AFP.

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Ограничительные меры направлены против финансового, энергетического и оборонного секторов российской экономики. Впервые их ввели 31 июля 2014 года в связи с войной на востоке Украины. С тех пор секторальные санкции расширяли и регулярно продлевали. Они связаны с реализацией минских договоренностей. Санкции истекали в конце июля и продлены до 31 января 2021 года.

Накануне Совет Евросоюза сообщил о продлении еще на год другого пакета санкций, введенных после аннексии Крыма. Речь идет о запрете на импорт товаров из Крыма и Севастополя в ЕС, запрете на инфраструктурные и финансовые инвестиции, а также на туруслуги в Крыму и Севастополе.

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