Евросоюз потребовал от Беларуси немедленно освободить Виктора Бабарико
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Европейский союз требует от властей Беларуси освободить потенциального соперника Александра Лукашенко на президентских выборах, бывшего банкира Виктора Бабарико и его сына Эдуарда Бабарико. Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря Внешнеполитической службы ЕС Петера Стано.
«ЕС призывает белорусские власти немедленно освободить их (Виктора Бабарико и его сына) из предварительного заключения и гарантировать полное соблюдение верховенства закона, включая справедливое и прозрачное расследование и право на адвоката», — говорится в заявлении.
Евросоюз призвал белорусские власти воздержаться от ограничений прав потенциальных кандидатов в президенты, не задерживать мирных демонстрантов и «немедленно освободить всех произвольно задержанных активистов». Крайнюю обеспокоенность вызывают сообщения о жестоком обращении с задержанными активистами, в том числе с Павлом Северинцем, отмечают в ЕС.
В Брюсселе ожидают от Минска официального приглашения представителей Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) для наблюдения за ходом предстоящих президентских выборах, намеченных на 9 августа.
Бывшего руководителя «Белгазпромбанка» Виктор Бабарико, штаб которого заявил о рекордном числе подписей в поддержку его кандидатуры, задержали утром 18 июня вместе с сыном Эдуардом. Виктора Бабарико в Комитете госконтроля назвали «организатором противоправной деятельности». На бывших и нынешних сотрудников «Белгазпромбанка», которым 20 лет руководил Бабарико, завели дела о неуплате налогов, мошенничестве и отмывании денег.
После задержания одного из основных потенциальных соперников Александра Лукашенко жители Минска выстроились в живую цепь в знак солидарности с арестованными активистами и политиками.
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