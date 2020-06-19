Евросоюз потребовал от Беларуси немедленно освободить Виктора Бабарико

Один из основных потенциальных конкурентов Александра Лукашенко Виктор Бабарико был задержан 18 июня

Европейский союз требует от властей Беларуси освободить потенциального соперника Александра Лукашенко на президентских выборах, бывшего банкира Виктора Бабарико и его сына Эдуарда Бабарико. Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря Внешнеполитической службы ЕС Петера Стано.

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«ЕС призывает белорусские власти немедленно освободить их (Виктора Бабарико и его сына) из предварительного заключения и гарантировать полное соблюдение верховенства закона, включая справедливое и прозрачное расследование и право на адвоката», — говорится в заявлении.

Евросоюз призвал белорусские власти воздержаться от ограничений прав потенциальных кандидатов в президенты, не задерживать мирных демонстрантов и «немедленно освободить всех произвольно задержанных активистов». Крайнюю обеспокоенность вызывают сообщения о жестоком обращении с задержанными активистами, в том числе с Павлом Северинцем, отмечают в ЕС.

В Брюсселе ожидают от Минска официального приглашения представителей Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) для наблюдения за ходом предстоящих президентских выборах, намеченных на 9 августа.

Бывшего руководителя «Белгазпромбанка» Виктор Бабарико, штаб которого заявил о рекордном числе подписей в поддержку его кандидатуры, задержали утром 18 июня вместе с сыном Эдуардом. Виктора Бабарико в Комитете госконтроля назвали «организатором противоправной деятельности». На бывших и нынешних сотрудников «Белгазпромбанка», которым 20 лет руководил Бабарико, завели дела о неуплате налогов, мошенничестве и отмывании денег.

После задержания одного из основных потенциальных соперников Александра Лукашенко жители Минска выстроились в живую цепь в знак солидарности с арестованными активистами и политиками.

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