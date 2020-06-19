Жители Минска выстроились в живую цепь в поддержку соперников Лукашенко

Вечером 18 июня вдоль проспекта Независимости в Минске выстроилась многокилометровая «живая цепь». Участники акции выразили таким образом солидарность с оппозиционными политиками и активистами, задержанными и арестованными в ходе избирательной кампании. Акция продлилась более шести часов, сообщает портал Tut.by.

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Цепь солидарности стартовала около шести часов вечера у Белгосфилармонии, где собирали подписи за потенциальных соперников Александра Лукашенко на выборах: Юрася Губаревича, Николая Козлова и Ольгу Ковалькову. В начале акции милиция просила людей отойти ближе к зданиям. К десяти вечера цепь выстроилась до площади Независимости, куда подъехали автозаки. ГАИ перекрывала некоторые участки проспекта.

Вот так сегодня в центре Минска выстроилась цепь солидарности.



Даже когда начался сильный ливень с градом, люди продолжали стоять.



Фото: Дмитрий Брушко, https://t.co/SAPdczGoiG pic.twitter.com/tAezLwMbS9 — TUT.BY (@tutby) June 18, 2020

Проезжающие мимо водители сигналили участникам акции в знак солидарности. Митинг продолжался более шести часов, несмотря на дождь с градом. Правозащитный центр «Вясна» сообщал о более двух тысячах участников «живой цепи».

Минск, я вас люблю 💛 pic.twitter.com/HYHaq1MKpX — Иван Александрович (@13g10n) June 18, 2020

Утром 18 июня был задержан потенциальный соперник Александра Лукашенко, экс-руководитель «Белгазпромбанка» Виктор Бабарико, штаб которого заявил о рекордном числе подписей в его поддержку. Его вместе с сыном Эдуардом доставили в СИЗО КГБ. Виктора Бабарико в Комитете госконтроля назвали «организатором противоправной деятельности». На бывших и нынешних сотрудников «Белгазпромбанка», которым 20 лет руководил Бабарико, завели дела о неуплате налогов, мошенничестве и отмывании денег.

Ранее, 29 мая, задержан был другой известным белорусский оппозиционер Сергей Тихановский по делу о насилии в отношении милиционера. В президентской гонке участвует его жена Светлана Тихановская. Она заявляла об анонимных угрозах в ее адрес и адрес ее детей.

По данным правозащитного центра «Вясна» к 17 июня, с 6 мая в Беларуси 98 человек попали под арест в рамках политического преследования. Арестованные говорят о пытках и бесчеловечном обращении в столичном Центре изоляции правонарушителей (ЦИП).

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала власти Беларуси обеспечить конкурентные выборы. «Белорусские граждане хотят, чтобы выборы были демократическими», — заявила она по итогам саммита Восточного партнерства 18 июня. Выборы президента Беларуси назначены на 9 августа.

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