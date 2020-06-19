Коронавирус присутствовал в сточных водах Милана и Турина за два месяца до выявления первых случаев COVID-19

В Италии от последствий коронавируса погибли более 30 тысяч человек

Коронавирус присутствовал в сточных водах Милана и Турина за два месяца до выявления первых случаев заражения. Как сообщил в пятницу, 19 июня, Институт здравоохранения Италии, вирус выявили в пробах, взятых в декабре 2019 года

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Ученые заявили, что присутствие коронавируса подтвердили две лаборатории, которые использовали разные методы анализа. Сорок проб, в которых обнаружили частицы вируса, были взяты 18 декабря 2019 года — до этой даты в сточных водах Турина и Милана его не было. В Болонье аналогичные исследования позволили выявить коронавирус в пробах за январь 2020 года.

Официально итальянские власти объявили о первом случае заражения коронавирусной инфекцией 20 февраля. Диагноз COVID-19 подтвердили у 38-летнего мужчины в небольшом городе Кодоньо недалеко от Милана. Через месяц после этого в стране выявили уже 50 тысяч заболевших.

По мнению ученых, выявление коронавируса в водостоках не означает, что первые цепочки заражения COVID-19 в Италии появились в декабре. Как заявили в институте, исследование показывает, что при контроле эпидемиологической ситуации необходимо основываться не только на подтвержденных случаях, но и на анализах канализационных вод до их очистки.

Ранее французские врачи сообщали, что пациенты с коронавирусной инфекцией начали попадать в больницы еще в декабре 2020 года. Медики основывались на перепроверке как лабораторных PCR-тестов, так и результатов КТ грудной клетки. В Кольмаре на востоке страны первый случай COVID-19 подтвердили 2 декабря.

Как писала Русская служба Би-би-си, в Москве в конце зимы выявили необычную вспышку внебольничиной пневмонией. Число случаев болезни, которая могла быть вызвана коронавирусом, в феврале было в полтора раза выше, чем в феврале 2019 года. Вирусологи рассказали журналистам, что эта рост заболеваемости мог быть вызван разными причинами, не связанными с COVID-19.

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