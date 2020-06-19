Спор о 750 миллиардах: ЕС провел первый саммит по плану восстановления после пандемии

Лидеры стран Евросоюза продолжат обсуждение масштабного плана восстановления экономики после пандемии в середине июля. На саммите 19 июня руководители 27 стран ЕС провели по видеосвязи первые консультации по плану перезапуска единой Европы, предложенному Еврокомиссией. План основан на беспрецедентной для ЕС финансовой солидарности: он предполагает создание общего долга 750 млрд евро и выделение 500 млрд в виде бюджетных субсидий (грантов), а не кредитов.

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В основу плана восстановления ЕС после пандемии, подготовленного Еврокомиссией, легла инициатива Франции и Германии. Президент Эмманюэль Макрон и канцлер Ангела Меркель согласовали 18 мая возможность масштабных заимствований на финансовом рынке (500 млрд евро) от имени всего ЕС по выгодной ставке. До сих пор Германия выступала против наращивания солидарного общеевропейского долга.

Представленный 27 мая Еврокомиссией план восстановления превысил по объему франко-германское предложение. Из 750 миллиардов евро общеевропейского займа 500 миллиардов предложено выделить в форме не подлежащих возврату бюджетных субсидий (грантов). Еще 250 млрд — в виде кредитов.

На саммите 19 июня президент Франции призвал страны ЕС как можно скорее утвердить план Еврокомиссии. Если Европа «увязнет в длительных и слишком сложных бюджетных дискуссиях», это станет «плохим сигналом» о ее «эффективности» и способности дать адекватный ответ на стоящие перед ней вызовы, указал Эмманюэль Макрон.

Канцлер Германии после саммита в эту пятницу заявила, что из 27 стран ЕС «никто не ставит под вопрос» принцип, который позволил бы Еврокомиссии выпускать общие долговые облигации. Согласованию, по словам Меркель, подлежит общий объем плана, а также соотношение между объемом долгов и гарантий по займам.

Постоянный председатель ЕС Шарль Мишель пообещал, что лидеры ЕС продолжат дискуссии на ближайшем саммите, который пройдет «в середине июля», уже в виде «очной встречи» в Брюсселе.

Споры о плане перезапуска экономики Европы объемом 750 млрд евро идут на фоне крайне сложной процедуры согласования общего бюджета ЕС на 2021-2027 годы (1100 млрд). Еврокомиссия предложила включить будущий фонд восстановления в общие бюджетные рамки. 500 млрд в виде субсидий (грантов) предлагается выделить на инвестиционные программы развития и поддержку отдельных регионов и отраслей. Подлежащие возврату кредиты объемом 250 млрд предназначены наиболее пострадавшим от пандемии странам.

Австрия, Дания, Нидерланды и Швеция — т.н. «четверка бережливых» (Frugal Four) — настаивает на том, чтобы средства из будущего фонда восстановления выделялись только в виде кредитов, а не безвозвратных субсидий.

Сложным и спорным остается вопрос возврата общеевропейского долга в 750 млрд евро. Выплата из общего бюджета ЕС дополнительно осложняет и без того непростой процесс его согласования. Традиционно значительную часть расходов ЕС составляют сельскохозяйственные субсидии и помощь отстающим регионам в рамках политики «выравнивания» в развитии. Против урезания аграрных субсидий решительно выступает Франция. Страны Центральной и Восточной Европы отстаивают сохранение региональных дотаций.

Еврокомиссия предлагает сделать ставку на «собственные средства ЕС», получаемые Брюсселем в виде европейских налогов, таможенных пошлин и системы продажи квот на выбросы углекислого газа. Обсуждаются и возможности введения новых общеевропейских сборов: цифровой налог, налог на пластик или на мультинациональные корпорации.

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