В Бельгии ранили ножом бургомистра города Брюгге

Бургомистр (глава городского управления) бельгийского города Брюгге, 62-летний адвокат Дирк де Фау был ранен ножом утром в субботу, 20 июня. Как сообщает AFP, нападавший задержан, а градоначальник был доставлен в больницу и прооперирован.

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Согласно первым данным бельгийских СМИ, на которые ссылается агентство France-Presse, нападение произошло утром в адвокатском кабинете или рядом с адвокатским кабинетом господина де Фау. Кабинет расположен на западе города, в квартале Sint-Andries.

Нападавший, ударивший бургомистра ножом в шею, был вскоре задержан, заявили агентству в прокуратуре.

Бургомистр прооперирован, его состояние «стабильное». Начато расследование по обвинению в «покушении на убийство».

«Удачи и скорейшего выздоровления», — пожелал раненому градоначальнику его однопартиец Йоахим Коэнс, председатель партии «Христианские демократы и фламандцы» (CD&V). Он отметил, что бургомистр де Фау «любим в городе и далек от всякого радикализма», а потому «трудно представить», что могло стать причиной нападения.

По данным местного издания Het Laatste Nieuws, задержанный — клиент или бывший клиент адвоката де Фау, человек с психиатрическим диагнозом.

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