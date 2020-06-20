В Бельгии ранили ножом бургомистра города Брюгге
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Бургомистр (глава городского управления) бельгийского города Брюгге, 62-летний адвокат Дирк де Фау был ранен ножом утром в субботу, 20 июня. Как сообщает AFP, нападавший задержан, а градоначальник был доставлен в больницу и прооперирован.
Согласно первым данным бельгийских СМИ, на которые ссылается агентство France-Presse, нападение произошло утром в адвокатском кабинете или рядом с адвокатским кабинетом господина де Фау. Кабинет расположен на западе города, в квартале Sint-Andries.
Нападавший, ударивший бургомистра ножом в шею, был вскоре задержан, заявили агентству в прокуратуре.
Бургомистр прооперирован, его состояние «стабильное». Начато расследование по обвинению в «покушении на убийство».
«Удачи и скорейшего выздоровления», — пожелал раненому градоначальнику его однопартиец Йоахим Коэнс, председатель партии «Христианские демократы и фламандцы» (CD&V). Он отметил, что бургомистр де Фау «любим в городе и далек от всякого радикализма», а потому «трудно представить», что могло стать причиной нападения.
По данным местного издания Het Laatste Nieuws, задержанный — клиент или бывший клиент адвоката де Фау, человек с психиатрическим диагнозом.
https://t.co/dKMsGc455P. - Samen komen we er wel! #brugge #corona #relance— Dirk De fauw (@dirk_defauw) June 10, 2020
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