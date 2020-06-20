На акциях протеста в городах Беларуси задержали более 120 человек

Более 120 человек задержали вечером 19 июня в нескольких городах Беларуси на акциях солидарности с политическими заключенными. Об этом сообщает сайт «Хартия-97». В «протестных гуляниях» и пикетах приняли участие тысячи белорусов. Больше всего задержанных — в Минске, Гомеле, Витебске и Бобруйске.

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Помимо участников протестной акции были также задержаны съемочная группа белорусского бюро «Радио Свобода», оператор агентства Reuters, журналистка издания «Белсата» и фотограф портала tut.by, а также корреспонденты «Еврорадио». В МВД не объяснили причины задержания репортеров.

В Минске в пятницу вечером задержали не менее 80 человек. Примерно по десять человек были задержаны в Гомеле, Витебске, Бобруйске, сообщается также о задержаниях в Могилеве, Гродно и Новополоцке. Поздно вечером из отделений милиции были отпущены большинство журналистов, участвовавших в освещении акций, а также несколько активистов.

По данным правозащитного центра «Весна», с 6 мая по 17 июня во время протестных акций были задержаны 98 человек, которых в общей сложности приговорили к 1316 суткам ареста. Еще 107 человек были оштрафованы.

19 июня в Беларуси закончился срок для сбора подписей за выдвижение кандидатов в президенты страны. Еще до окончания сбора подписей белорусские власти арестовали заявивших о своем желании участвовать в президентских выборах Виктора Бабарико, Сергея Тихановского, Николая Статкевича, а также других лидеров оппозиции.

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