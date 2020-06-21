Полиция Великобритании квалифицировала нападение в Рединге как теракт

По данным британского информационного агентства PA Media, мужчина напал с ножом на несколько групп отдыхавших в парке людей.

Британская полиция квалифицировала нападение в Рединге как террористический акт. Об этом стало известно в воскресенье, 21 июня.

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Нападение произошло вечером в субботу, 20 июня, в центральном парке Рединга Форбери Гарденс. Трое человек погибли, еще несколько получили ранения и были госпитализированы. На месте инцидента был задержан 25-летний житель города.

По данным британского информационного агентства PA, мужчина напал с ножом на несколько групп отдыхавших в парке людей. При этом, как отмечает очевидец, опрошенный агентством, злоумышленник выкрикивал нечленораздельные фразы.

Скотленд-Ярд призвал интернет-пользователей не распространять в сети фотографии и видеоролики происшествия, а направлять их следователям.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выразил соболезнования близким погибших и пострадавшим, а также поблагодарил службы экстренной помощи. Обеспокоенность случившимся выразили глава МВД страны Прити Пател и министр здравоохранения Мэтт Хэнкок.

AFP напоминает, что с ноября 2019 года в Великобритании произошло два нападения, которые были квалифицированы как террористические акты. В конце ноября в центре Лондона были убиты два человека. Виновного — освобожденного условно-досрочно 28-летнего мужчину — застрелили полицейские. 2 февраля 2020 года трое человек получили ножевые ранения в результате нападения на торговой улице в южной части Лондона. Злоумышленник также был застрелен силами правопорядка.

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