В Беларуси «судный день» — более 50 человек наказаны за акции солидарности

«Цепи солидарности» с задержанными в эту президентскую кампанию добавили новых задержанных — более 150 человек, по данным правозащитников, в пятницу и субботу отправились в ИВС.

Реклама Читать далее

По данным МВД, всего 19 июня было составлено 270 протоколов по всей стране. Правоохранители расценивают цепи людей вдоль проезжей части как несанкционированное массовое мероприятие, в Минске, областных и районных городах милиция применяла силу при задержании.

19 июня милиция задерживала не только участников «цепи солидарности», но и журналистов, освещавших акции. Но если в Минске через несколько часов после задержания 13 журналистов отпустили, потребовав не возвращаться на место событий, то в городе Ганцевичи стрим Александра Позняка и Сергея Багрова, сотрудников издания «Ганцавіцкі час», обернулся избиением и задержанием прямо в живом эфире — милиция не знала о прямой трансляции.

Утром 22 июня суд перенесли в Барановичи — за 80 километров от Ганцевичей, вместе с адвокатами туда поехала и довольно большая группа свидетелей защиты. Судебное заседание длилось весь понедельник, доводы защиты и видеоматериалы не возымели ожидаемого действия. Журналисту Сергею Багрову дали 15 суток ареста, Александру Позняку — штраф в 810 белорусских рублей (около 300 евро). По мнению суда, журналисты виновны в неповиновении законным требованиям милиции и участии в несанкционированном массовом мероприятии.

Еще один журналист в Бобруйске получил 10 суток ареста, так как «своим присутствием на акции «цепь солидарности» нарушил законодательство о массовых мероприятиях». Сергей Латинский был задержан 19 июня, до суда был в изоляторе. «Судья сказала, что ни один журналист не имеет права освещать несанкционированную акцию», — сообщила пресс-службе Белорусской ассоциации журналистов жена корреспондента Алеся Латинская.

Сутки ареста в этот раз (напомним, с мая — начало президентской кампании — в Беларуси регулярно судят гражданских активистов) в отношении участников «цепей солидарности» массово не применялись, лишь в Бобруйске на 10 суток административного ареста осужден активист Владимир Михолап. Суды наказывали материально — штрафы от 108 до 1080 белорусский рублей (от 40 до 400 евро).

Сбор подписей за альтернативных кандидатов в президенты Беларуси. Минск 7 июня 2020. REUTERS - VASILY FEDOSENKO

В отношении участников потасовки с сотрудниками ОМОНа в Молодечно 19 июня возбуждено уголовное дело.

«Избирательная президентская кампания проходит в ситуации непрекращающихся репрессий в отношении граждан», — подчеркивается в еженедельном аналитическом отчете «Правозащитников за свободные выборы» по итогам наблюдения 15—21 июня.

Белорусская ассоциация журналистов и редакции негосударственных медиа выступили с совместным заявлением с требованием прекратить преследование журналистов и ограничение свободы выражения мнения.

Свою обеспокоенность по поводу задержаний журналистов в Беларуси выразил представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир: «Журналисты играют важную роль в освещении событий, представляющих общественный интерес, особенно связанных с выборами. Воспрепятствование деятельности СМИ негативно сказывается на свободе СМИ и свободном потоке информации и вызывает серьезную обеспокоенность. Я призываю власти обеспечить, чтобы журналисты могли выполнять свою работу, освещать общественные мероприятия, не опасаясь задержания».

Как сообщает Центризбирком, семь из 15 инициативных групп сдали более 100 тысяч подписей за выдвижение кандидатов в президенты. Избирательную кампанию продолжают: действующий глава государства Александр Лукашенко; экс-председатель правления «Белгазпромбанка» Виктор Бабарико (18 июня задержан по подозрению в совершении экономических преступлений, сейчас находится в СИЗО КГБ); дипломат, создатель и экс-руководитель Парка высоких технологий Валерий Цепкало; Светлана Тихановская — жена популярного видеоблогера Сергея Тихановского, который сейчас находится в заключении; экс-депутат Палаты представителей Анна Канопацкая; сопредседатель общественного объединения «Говори правду» Андрей Дмитриев; председатель партии «Белорусская социал-демократическая Грамада» Сергей Черечень.

Шестые выборы президента Беларуси состоятся 9 августа.

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться