Партия Вучича одержала победу на парламентских выборах в Сербии

Сербская прогрессивная партия, которую возглавляет президент страны Александр Вучич, одержала победу на выборах в Скупщину (парламент Сербии). Ряд оппозиционных партий приняли решение бойкотировать голосование.

Реклама Читать далее

Сербская прогрессивная партия (СПС) получила на выборах в 63% голосов. Таким образом, она получит 189 мест в Скупщине (парламент Сербии) из 250. В предыдущем созыве члены партии Вучича занимали 131 место.

По итогам выборов второе место получила состоящая в коалиции с СПС Социалистическая партия Сербии, которую возглавляет министр иностранных дел Ивица Дачич. За нее проголосовали 11% избирателей, что позволит партии претендовать на 32 места в парламенте. Еще 4% получил блок главы муниципалитета Нови-Београд Александра Шапича. Представители блока могут получить 12 мест в Скупщине.

Агентство France-Presse подчеркивает, что внушительный отрыв Сербской прогрессивной партии частично объясняется тем, что главные оппозиционные партии не принимали участия в выборах, мотивируя это решение «деформацией демократического и медийного» пространств.

Французский балканист Флориан Бибе в своем твиттере написал, что триумф партии Вучича — «пиррова победа», а в долгосрочной перспективе СПС может столкнуться с проблемами признания легитимности в виду отсутствия оппозиции в парламенте.

Ожидается, что после выборов в Скупщину Александр Вучич может возобновить прервавшиеся около года назад переговоры с Приштиной. Сообщается, что вскоре у Вучича запланирована встреча с европейским эмиссаром по вопросам Сербии и Косова. В воскресенье, 21 июня, после посещения избирательного участка президент заявил журналистам, что «грядущие дни и недели будут сложными, особенно в том, что касается косовского вопроса». Также сербский президент вскоре совершит официальный визит в Москву.

Парламентские выборы в Сербии — первое подобное мероприятие, организованное после пандемии коронавируса и смягчения санитарных ограничений. В Сербии в результате заражения коронавирусом скончался 261 человек.

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться