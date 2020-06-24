В Германии и Португалии в нескольких городах ужесточили карантинные меры

На западе Германии в двух округах из-за вспышки коронавируса на скотобойне, в результате которой COVID-19 заразились по меньшей мере полторы тысячи человек, ужесточили карантинные меры. Ограничения, которые включают в себя запрет на посещение музеев, кинотеатров, а также на встречи более трех человек, продлятся до 30 июня, но могут быть продлены. В Португалии в Большом Лиссабоне (столица страны и пригороды) также возвращают часть ограничений. Ранее о второй волне коронавируса заявили власти Южной Кореи.

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Как пишет Русская служба Deutsche Welle, округ Гютерсло на западе Германии первым в ФРГ решил вернуть часть ограничений, связанных с коронавирусом. В мае в стране отменили почти все карантинные меры. В правительстве региона объявили о решении закрыть кинотеатры, музеи, выставки, а также запретить собираться вместе более, чем по трое. Магазины и рестораны останутся открытыми, однако их посетителям нужно будет соблюдать социальную дистанцию.

Власти ФРГ отказались полностью закрыть округ, и местные жители могут свободно выехать с его территории. Однако в правительстве уверили, что будут «контролировать» перемещения.

Ранее в Гютерсло зафиксировали крупную вспышку COVID-19 на скотобойне. Там коронавирус подтвердили у полутора тысяч сотрудников мясокомбината. Всех инфицированных отправили на карантин, а само предприятие закрыли.

Карантинные меры вновь установили в Лиссабоне и пригородах. По данным властей Португалии, во вторник в стране зафиксировали 345 новых случаев коронавирусной инфекции. 80% заболевших выявили в бедных перенаселенных районах, где жители часто не могут соблюдать социальную дистанцию. Как заявил премьер-министр страны Антониу Кошта, в этих районах введут усиленное полицейское патрулирование.

22 июня о начале второй волны заражений коронавирусом объявили в Южной Корее. «Мы полагали, что она начнется осенью или зимой, но наши прогнозы оказались ошибочными. Распространение COVID-19 будет продолжаться», — заявила глава организации Центров по контролю и профилактике заболеваний Южной Кореи Чон Ын Ген.

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