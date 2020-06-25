ВОЗ выразила обеспокоенность ростом новых случаев коронавируса в Европе.

В Европе возросло число новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Как заявил в четверг, 25 июня, глава европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге, число новых случаев заболевания увеличилось в 30 странах за две недели.

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«На прошлой неделе в Европе впервые за несколько месяцев наблюдалось увеличение числа еженедельных случаев заболевания. За последние две число новых случаев заболевания увеличилось в 30 странах», — приводит его слова AFP. По данным ВОЗ, на европейском континенте каждый день фиксируется около 20 тысяч новых случаев заражение и более 700 смертей.

По словам Клюге, в 11 из этих стран, ускорение передачи инфекции привело к резкому росту заболеваемости. «Если этот рост не будет взят под контроль, системы здравоохранения вновь окажутся на краю пропасти», — предупредил он.

При этом чиновник ВОЗ не уточнил, о каких именно странах идет речь. Европейское региональное бюро организации включает в себя 53 страны, в том числе Россию.

Ханс Клюге приветствовал быструю реакцию властей Польши, Германии, Испании и Израиля в связи с новым всплеском коронавируса.

В России за последние сутки выявили 7113 случаев заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб. Число официально зарегистрированных случаев COVID-19 за сутки снижается шестой день подряд.

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