В трикини на пляж: коронавирус меняет моду на купальники

Из-за эпидемии коронавируса туристический сезон в Европе начался в особых условиях: в кэмпингах и на пляжах отдыхающие вынуждены теперь соблюдать дистанцию, регулярно дезинфицировать руки, а также носить маски. Готовясь к необычному пляжному сезону, дизайнеры уже придумали новый купальный костюм — «трикини». Этот однотонный комплект из бикини и маски может стать главной модной тенденцией нынешнего лета.

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Эта история началась в разгар пандемии коронавируса. Когда многие были вынуждены оставаться дома, а летний отдых на пляже уже казался утопией, итальянский дизайнер купальников марки Elexa Beachwear Тициана Скарамуцо из курортного города Сенигаллия, на итальянском побережье Адриатического моря, была вынуждена сократить свое обычное производство вдвое и начала выпускать защитные маски, чтобы не закрывать предприятие. Затем она создала защитную маску в тон бикини и разместила фотографию своей дочери в новом купальном костюме на собственной странице Facebook.

Позже Тициана Скарамуцо рассказала прессе, что хотела таким образом позабавить своих друзей и поднять им настроение во время карантина, но даже не думала, что вскоре создаст целую коллекцию «трикини». По задумке дизайнера в этом купальном костюме, состоящем их трех частей, маска — не просто средство защиты, но и красивый аксессуар. Об этом изобретении написали не только итальянские, но также британские и американские газеты, а в конце мая Тициана Скарамуцо начала получать первые заказы. Цена такого комплекта — около 60 евро.

Oggi sul Corriere Adriatico 😍😍😍 Grazie Massimiliano Viti per l’articolo!!! 🌟 #elexiabeachwear Publiée par Elexia Beachwear sur Mercredi 20 mai 2020

Во Франции, Италии и Испании к середине июня уже открылись все пляжи. От посетителей требуют сохранять физическую дистанцию, носить маски, а также регулярно дезинфицировать руки. В случае несоблюдения новых правил местные власти предупредили, что могут ограничить доступ к пляжам.

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