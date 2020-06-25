Гаагская спецпрокуратура обвинила президента Косова в военных преступлениях

Специальная прокуратура трибунала по Косову в Гааге предъявила президенту частично признанного государства Хашиму Тачи и главе Демократической партии Косова Кадри Весели обвинения в военных преступлениях и преступлениях против человечности в конце 1990-х, в ходе войны с Сербией за независимость.

Реклама Читать далее

В пресс-релизе спецпрокуратуры от 24 апреля говорится, что обвинительное заключение содержит 10 пунктов. Хашима Тачи, Кадри Весели и других лиц обвиняют в совершении ряда преступлений, включая убийства, похищения и пытки. Отмечается, что Тачи, Весели и другие подозреваемые должны быть привлечены к «уголовной ответственности за убийство почти 100 человек». Жертвами этих преступлений стали косовские албанцы, сербы, цыгане, представители других этнических групп и политические оппоненты, говорится в обвинительном заключении.

Предъявлять ли Тачи и другим подозреваемым официальные обвинения должен решить суд, куда было передано дело. Трибунал по Косову был создан в 2016 году при поддержке Европейского союза. Спецпрокуратура расследует предполагаемые преступления бойцов Освободительной армии Косова. Хашим Тачи был одним из ее лидеров. Власти Косова отвергают все обвинения.

Офис спецпрокурора по Косову указывает, что Хашим Тачи и экс-спикер косовского парламента Кадри Весели вели тайную кампанию, чтобы помешать расследованию и избежать правосудия.

В субботу президент Косова должен был отправиться в Вашингтон на переговоры с президентом Сербии Александром Вучичем. Однако спецпосланник президента США по диалогу с Косово и Сербией Ричард Гренелл сообщил, что Тачи отменил свою поездку в Вашингтон.

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться