Чужие здесь не ходят — в белорусские избиркомы пропустили только благонадежных

В кампании «Право выбора» заявляют, что считать процент попавших в участковые избиркомы не от власти нет смысла — сегодня это уровень статистической погрешности, а «комиссии — это те, кто делает выборы».

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Попытка оппозиции и неравнодушных граждан поучаствовать в подсчете голосов на предстоящих 9 августа шестых выборах президента Беларуси провалилась. Согласно избирательному кодексу, в участковой комиссии может быть от 5 до 19 человек, для того, чтобы претендовать на включение в состав комиссии следует представить 10 подписей избирателей своего участка. Если претенденты представляют партию, движение или трудовой коллектив — достаточно решения структур или собрания.

«Власти стерилизовали участковые избирательные комиссии, не допустив в их состав никого, кто не был специально для этого отобран», — заявил на брифинге 25 июня национальный координатор кампании по наблюдению «Право выбора», представитель Объединенной гражданской партии Лев Марголин. По его словам, «то, что произошло сейчас, можно охарактеризовать фразой «Чужие здесь не ходят». По данным координаторов кампании, в 5720 участковых избиркомов попали пять представителей «Право выбора» — «практически никто».

Самая массовая из общественных инициатив — «Честные люди» — развернулась в рамках кампании экс-главы «Белгазпромбанка» Виктора Бабарико, который сейчас находится в СИЗО КГБ под следствием, его подозревают в отмывании денег и уклонении от налогов. Практически всем из более чем 2000 претендентов на включение в избиркомы отказано. «Отказали необоснованно и цинично, превратив в фарс процедуру выдвижения и голосования и оставив без внимания собранные десятки тысяч подписей избирателей с участков. При этом оказалось неважно, кто был заявителем — руководитель предприятия, уникальный специалист, известный музыкант или студент Гарвардского университета», — заявляют в штабе Бабарико.

По мнению Льва Марголина, тотальный отсев претендентов в избиркомы «это еще одно подтверждение того, что ситуация в стране очень напряженная». «Комиссии — это те, кто делает выборы. Мы с вами помним знаменитое выражение Лидии Ермошиной (глава белорусского Центризбиркома. — RFI): «Не важно, как голосуют, важно, как считают». Теперь мы отчетливо видим, кто будет считать наши голоса, и примерно понимаем, чего они хотят этим добиться», — сказал Лев Марголин.

Борьба с внешними кукловодами

В это же время Александр Лукашенко заочно ответил всем тем, «кто сомневается в честности выборов». Как сообщает близкий к Администрации президента телеграм-канал «Пул первого», за оппонентами власти, по словам главы государства, стоят кукловоды извне: «Они и с одной, и с другой стороны. И в Польше живут, и из России подкидывают. Мы об этом с президентом Путиным поговорим в ближайшее время при встрече, но эта ситуация очень сложная. Применяются самые современные фальшивые технологии, идет вмешательство из-за рубежа в наши выборы, внутренние дела». Видимо, поговорить с Путиным на эту тему 24 июня белорусскому руководителю не удалось, разговор перенесен на 30 июня, когда Лукашенко по приглашению российского президента примет участие в церемонии открытия мемориала советскому солдату подо Ржевом.

На слова Лукашенко о кукловодах из России отреагировал пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, который заявил РИА Новости, что «Российская Федерация никогда не вмешивалась, не вмешивается и не собирается вмешиваться в чьи бы то ни было электоральные процессы, тем более в электоральные процессы, которые проходят у нашего союзника Беларуси». По словам Пескова, руководство Беларуси пока не представило никаких доказательств вмешательства Москвы в выборы, что заставляет «задумываться о том, насколько могут соответствовать действительности подобные обвинения в адрес нашей страны».

В категорию кукловодов также, судя по сегодняшним высказываниям министра внутренних дел Беларуси Юрия Караева, попадают блогеры и журналисты негосударственных и иностранных СМИ. В своем выступлении 25 июня в Палате представителей Караев заявил, что «незаконные уличные акции хорошо организованы, управляются через Telegram-каналы», в качестве примера привел стрим «Радио Свобода» 18 июня. Тогда в Минске было задержано более десятка журналистов, но в тот же вечер их отпустили.

Сегодня в Минске прошел обыск квартиры популярного блогера Игоря Лосика, одного из администраторов телеграм-канала «Беларусь головного мозга». Канал с аудиторией в 170 тысяч человек активно освещает избирательную кампанию, в том числе публиковал видео с «цепей солидарности» по всей стране. Игорь Лосик задержан.

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